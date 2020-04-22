22 Nisan 2020 16:36

Almanya’da potansiyel koronavirüs aşısı 200 kişide denenecek

Almanya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşının klinik araştırması için onay verildi. Aşı, 200 gönüllü sağlıklı birey üzerinde denenecek.

Fotoğraf: DHA

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    Almanya'da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19'a karşı karşı geliştirildiği belirtilen ilk aşının klinik araştırması için onay verildi.

    Federal Aşılar ve Biyomedikal İlaçlar Enstitüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, araştırma görevinin Paul Ehrlich Enstitüsü'ne (PEI) verildiği belirtildi.

    Aşı Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech adlı şirket tarafından geliştirildi.

    Klinik deneylerde başarı elde edilmesi halinde aşının lisans alarak üretimine geçilebilecek.

    200 SAĞLIKLI BİREYDE DENECEK

    Paul Ehrlich Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, ilk klinik deneyler 18 ile 55 yaşları arasında 200 gönüllü sağlıklı birey üzerinde yapılacak.

    İnceleme süresinin ardında da gönüllü, aynı yaş aralığındaki başka kişilerle klinik deneylerin ikinci aşamasına geçilecek.

    4’ÜNCÜ KLİNİK ÇALIŞMA

    Enstitüden yapılan açıklamada, “Bu, dünyada koruyucu bir spesifik COVID-19 aşı adayının test edildiği dördüncü yetkili klinik çalışmadır. COVID-19 pandemisinin ciddi sonuçları göz önüne alındığında, bu Almanya'da etkili ve güvenli bir COVID-19 aşısı geliştirmek ve mümkün olan en kısa sürede dünya çapında kullanılabilir hale getirmek için önemli bir adımdır” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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