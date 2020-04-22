CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ikinci aşamada ise esas yönünden iptali için başvuracaklarını söyledi.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısıyla başvurunun bugün yapılacağını duyurdu. Altay, düzenlemenin eşitsizlik ve adaletsizlik olduğunun altını çizerek, "Elbette ve hiç şüphesiz CHP eline silah alıp polisimizi askerimizi şehit eden hiçbir teröristi, elbette ki hiçbir uyuşturucu baronunu, elbette ki kadına, çocuğa cinsel taciz, tecavüz ve şiddet uygulayan hiçbir sapkının af kapsamına alınmasını istememektedir" dedi.

İKİNCİ AŞAMA ESASTAN İPTAL

Altay, yapılan başvurunun şekil yönünden olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçi tümüyle adil bile olsa biz CHP olarak Anayasa'ya sadakat ve bağlılıktan, beğenmesek de tüm hüküm ve maddelerini, ayrılmayacağımıza dair ettiğimiz yemine de bağlı olarak yasalaşan bu teklifin Anayasa'nın 87 ve 88. maddelerine ve TBMM'nin iç tüzüğünün 92. maddesine çok net aykırılığını tespitiyle, iptali istemimizi yüksek mahkemeye yapacağız. Yasaya göre bu bir 10 gün içinde yapılması gerekiyor idi. Şekil şartları yerine gelmemiştir. Nedir? Anayasamızın 87. ve iç tüzüğün 92. maddelerine göre bu kanun teklifinin kimi maddeleri af niteliği taşıdığı için, beşte üç çoğunluk olumlu arandığı ve bu bulunmadığı için orta yerde Anayasanın ve iç tüzüğün açık ve aleni bir ihlali vardır. Biz bunu mahkemeye getirmeyi bir sorumluluk anlayışıyla yerine getireceğiz. İkinci aşamada esasa gireceğiz."

Altay’ın açıklamasının ardından CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için AYM’ye başvuruda bulundu. (HABER MERKEZİ)

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CHP infaz yasasının "şekil yönünden" iptali için AYM'ye başvuracak

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