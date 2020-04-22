Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması için eylül-ekim ağır basıyor

Miili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okulların açılmasıyla ilgili temmuz, ağustos ayı planlaması üzerinde çalışmıyoruz. Eylül-ekim ayları daha ağır basıyor. Daha çok mayıs-haziran ve eylül-ekim için çalışmamız var. Bilim Kurulunun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok" açıklamasında bulundu.

NTV’de soruları yanıtlayan Selçuk konuyla ilgili şunları söyledi: “Sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir. Türkiye’nin gidişatı ya da DSÖ’nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başlarız. Okulların açılmasında; temmuz ve ağustos değil de eylül ve ekim aylarını daha dikkatle çalışıyoruz. Tabii mayıs-haziran ve eylül-ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor.

LGS ERTELENECEK Mİ?

LGS tarihinin şu an için değişmeyeceğini de belirten Ziya Selçuk “Çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran’daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. Online sınav da yapılmayacak” dedi.

(HABER MERKEZİ)

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