İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan paralel yanıtı: Milletin hatırı için susuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren kısacası, anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere, ‘terör örgütü’, başkanlarına da doğal olarak ‘terör örgütü lideri’ muamelesi yapılmaz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin halka yaptığı yardımlarla ilgili iktidardan gelen eleştirilere karşı yazılı açıklama yaptı. İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve diğer belediyelerimizin millete yardım faaliyetlerine ‘terör örgütü’ benzetmesi yapan, kim olursa olsun yanıtını alır. Ama şimdi ne vakti ne sırası. Bu hakkımı şahsen saklı tutuyorum” dedi.

İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Biz belediye başkanları, siyasi tercihlerin ötesinde geniş toplumsal uzlaşı ile seçilmiş, her partiden vatandaşımızın oylarıyla göreve gelmiş kişileriz. Makama geldikten sonra parti rozeti çıkmış, oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek zorunda olan insanlarız. Şimdi düşünsenize; tüm dünyada ve ülkemizde bir salgın var. O salgının meydana çıkardığı başka zorluklar var. Başta ekonomik zorluklar. Ve tüm bu zorluklar ortadayken, bir belediye başkanı hiç bir şey yapmayacak! Bir belediye başkanı hiç bir işe karıştırılmayacak! İstenen bu.

Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren kısacası, anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere, ‘terör örgütü’, başkanlarına da doğal olarak ‘terör örgütü lideri’ muamelesi yapılmaz. Dünyanın hiçbir yerinde, terör örgütlerini sempatik gösterme riski olan, böyle tehlikeli cümleler de kurulmaz. Tarafımıza yöneltilen bu ağır sözlere anlık yanıt vermeme sebebimiz, milletimiz zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin, milletin ihtiyacına hiç bir fayda getirmeyeceğini bildiğimizdendir.

Ama susuyoruz… Aziz milletimizin hem hatırı hem hayrı için.” (HABER MERKEZİ)

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