Yeşilova'daki saldırıda gözaltı sayısı 10’a çıktı, dosya için gizlilik kararı verildi

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel’in (64) evlerinde silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10’a çıktı. Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı aldı.

Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi’nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişiler, Şenel’in evine gidip kapısını çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Şenel ve eşinin bacaklarına tabancayla ateş açıp kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, ‘Çocukların cinsel istismarı’, ‘Kasten yaralama’, ‘Adam öldürmeye tam teşebbüs’, ‘yağma’, ‘uyuşturucu’ ve ‘tehdit’ gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K, L.A, N.E.E, K.A, M.A, H.H.A, M.S.K. ve A.K, toplam dokuz kişi gözaltına alındı.

Yeşilova başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili altı kişinin daha yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltındaki 10 kişi Burdur Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanıyor. (Burdur/DHA)

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel silahlı saldırıya uğradı

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