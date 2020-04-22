Para politikası yorum sınırlarını aştı! Merkez Bankası faiz indirdi

Merkez Bankası tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulunun (PPK), politika faizinin yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Karar öncesi 6,97 lira civarında olan dolar kuru, 7 lira sınırına geldi. TL’nin değer kaybettiği bir süreçte alınan faiz indirimi kararını değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, “Para politikamız yorum sınırlarımı aşmış bulunuyor” derken, ekonomist Mustafa Sönmez ise “Kör hafız, ezberi işler” diye yorumladı.

Merkez Bankasından yapılan duyuruda, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleştiği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam ettiği, iktisadi faaliyetin, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı belirtildi.

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ ÜZERİNDEKİ RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ"

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Duyuruda, PPK toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

MAHFİ EĞİLMEZ: PARA POLİTİKAMIZ YORUM SINIRLARIMI AŞMIŞ BULUNUYOR

İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair paylaşımlarda bulunarak, merak eden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Eğilmez, bir takipçisinin “Türkiye için negatif faiz oranı anlamına mı geliyor?” sorusuna “Para politikamız benim yorum sınırlarımı aşmış bulunuyor” şeklinde şaşkınlığını yansıtan yanıt verdi.

MUSTAFA SÖNMEZ: KÖR HAZIR EZBERİ İŞLER

Ekonomist Mustafa Sönmez indirime dair, “Ne işe yarayacak? Krediyi daha da ucuzlatsanız ne işe yarar? Kimse önünü göremezken, iş-aş kaybı herkes için söz konusu iken, faizi indirilmiş krediyi kim, neden alıp kullansın? Kör hafız ezberi işler” paylaşımıyla tepki gösterdi.

Ekonomist Prof. Veysel Ulusoy, yaptığı paylaşımda, “Potansiyel ekonomik büyüme oranını göz önünde bulundurmayan Merkez faiz kararı, piyasalarda fazla bir faktöre etki etmez” ifadesini kullandı.

Konuya farklı bir pencereden bakan Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Ekonomi Profesörü Yalçın Karatepe ise şu paylaşımda bulundu: “Bir de yüzde 16’nın üzerinde olan kredi kartı faizlerini indirin, vatandaş nefes alsın.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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