TTB'nin raporuna göre 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 tanısı konulan sağlık emekçilerinin sayısını açıklamaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB), kendi imkanlarıyla bu konuda bir rapor hazırladı.

Rapora göre 44 il arasında 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya tanı konuldu. En çok sağlık çalışanına tanı konulan iller olan İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana'nın aynı zamanda maske temini ve hastanede gerekli önlemler konusunda en fazla sorun yaşayan iller olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar, 24 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden 14’ü hekim 24 sağlık çalışanının yanı sıra binlerce hekim ve sağlık çalışanının hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde ve filiyasyon sırasında enfekte olduğu aktarıldı. Yaşananların esas sorumlusunun, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ve çalışma düzenini salgınla mücadeleye uygun hale getirmeyen, gerekli önlemleri zamanında ve etkin olarak almayan, gerekli denetimleri yapmayan, kişisel koruyucu donanımları zamanında sağlamayan hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın olduğu ifade edildi.

HASTALANAN SAĞLIKÇILARI BİLDİRMEMEK SİYASİ BİR TUTUM

Salgınının başladığı ilk günden itibaren tüm taleplerine rağmen sağlık çalışanlarının hastalanma durumuyla ilgili bilgilerin meslek örgütlerine ve sendikalara bildirilmediği belirtilen açıklamada, "Bu tutum, sağlık çalışanlarının yaşam ve sağlık haklarını yok sayan, önemsemeyen, siyasi bir tutumdur. Bunun en son örneği Zonguldak Valisi’nin açıklamalarında net olarak görülmüştür. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları kendilerini yok sayan, suçlayan bu tavra yabancı değildir" denildi.

TTB'YE ULAŞAN VERİLERE GÖRE 3 BİN 474 SAĞLIKÇIYA TANI KONULDU

Bu nedenle TTB'nin kendi sınırlı olanaklarıyla ne kadar sağlık çalışanlarına ilişkin verileri tespit etmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, çalışmada iller arası standardizasyon bulunmadığı, Zonguldak, Uşak ve Antep'te hekimlerin diğer sağlık çalışanları içinde yer aldığı, veriler tabip odaları tarafından toplandığı için hekimlerin oransal olarak daha yüksek temsil edilebileceği kaydedildi. 44 ildeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında arasında 37 ilde tanı almış hekim sayısına 37 ilde ulaşıldığı aktarılan açıklamada şöyle denildi: "Üç ilde sağlık çalışanlarının meslekleriyle ilgili ayırım yapılamamıştır. Toplam 3 bin 474 sağlık çalışanının COVID-19 tanısı aldığı bilgisine ulaşılabilmiştir. Bunların yüzde 38’ini hekimler oluşturmaktadır. Hekim dışı sağlık çalışanlarının meslekleri ebe, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, eczacı, diş hekimi, temizlik çalışanı, tıbbi sekreter, şoför ve mühendistir."

İLK 5 ŞEHİR

Tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu illerin İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana olduğu belirtilen açıklamada, İstanbul’da 960’ı hekim olmak üzere toplam 2 bin 5 sağlık çalışanı, İzmir'de 121, Ankara'da 115, Eskişehir'de 32 ve Adana'da 18 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı açıklandı. Bu illeri sırasıyla 12 sağlık çalışanı ile Diyarbakır, 11 ile Kırklareli, 11 ile Antalya, 10 ile Bursa, 9 çalışan ile Samsun izliyor.

KORUYUCU DONANIMA ULAŞAMAYAN İLLERDE DAHA FAZLA

Hasta sağlık çalışanı sayısının en fazla olduğu 5 şehrin ile kişisel koruyucu donanımlara erişim sorunlarının en fazla olduğu 5 şehrin örtüştüğüne dikkat çekilen açıklamada, çeşitli önlemlere göre beş ilde sorun yaşayan sağlık çalışanlarının sıklığı şöyle verildi:

Tablo: TTB

TTB'den koronavirüs raporu: İstanbul’da hasta sayısı 2 binin üzerinde

TTB: Koronavirüs salgınında karantina fırsatı kaçırıldı, katı izolasyon şart