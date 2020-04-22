Karar Yazarı: Şehir hastaneleri için verilen hazine garantisi 142 milyar dolar

Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, toplam 31 şehir hastanesi için şirketlere 142 milyar dolar hazine garantisi verildiğini iddia etti. Kahveci, “Şehir hastanelerinin Hazine Garantisinin artık 1 trilyon liraya ulaştığını söyleyebiliriz. Ama daha 1,5 ay önce Dolar/TL kuru 6,06 seviyesindeydi. Kur artışı öncesinde Şehir Hastanelerinin Hazine Garantisi 860 milyar lira ediyordu” dedi.

İbrahim Kahveci, sadece 1,5 ayda döviz kurunun artışından kaynaklı olarak hazine garantili müteahhitlere 130 milyar lira daha borçlanıldığını ifade etti.

Kahveci’nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“Dün Prof. Dr. Uğur Emek’in hesaplamalarından öğrendim ki, toplam 31 şehir hastanesinin Hazine Garantisi de 142 milyar dolar.

Rakam ile: 142.000.000.000 USD

Yani TL karşılığı 992 milyar lira.

Şehir hastanelerinin Hazine Garantisinin artık 1 trilyon liraya ulaştığını söyleyebiliriz.

Ama daha 1,5 ay önce Dolar/TL kuru 6,06 seviyesindeydi. Kur artışı öncesinde Şehir Hastanelerinin Hazine Garantisi 860 milyar lira ediyordu.

Sadece 1,5 aylık kur artışı Şehir Hastanelerinin Hazine Garantisini 130 milyar liradan fazla artırdı. Yani yeni yük bindirdi.” (EKONOMİ SERVİSİ)