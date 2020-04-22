Hükümet şubat ayında patronlara 12,6 milyar lira yatırım teşviki verdi

Toplam 671 kurum ve kuruluşa, Şubat ayında çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 12,64 milyar lira tutarlı teşvik belgesi verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Şubat ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 862 milyon dolar olarak belirlendi.

Listeye göre, Türkiye Petrolleri AŞ'ye (Tüpraş), Kırıkkale merkezli toplam 1,26 milyar lira yatırım bedelli ve 1,06 milyon ton/yıl jet yakıtı, 748,097 ton/yıl fuel-oil, 1.04 ton/yıl petrol bitümü ve petrol yağlarının diğer atıkları ile çeşitli petrol gazları üretim kapasiteli tevsi ve modernizasyon yatırım için teşvik belgesi verildi.

Aynı gazetede yayımlanan, Şubat ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre bu ayda tamamlama vizesi alan 311 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 5,5 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 1,08 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yaygın ve kapsamlı karantina çağrılarını "Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu” diyerek reddetmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

İbrahim Kalın: Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti ağır olur