22 Nisan 2020 11:42
Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı
Sultangazi'de raydan çıkan tramvayın otobüse çarpması sonucu seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.
Fotoğraf: DHA
Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı.
AA'nın haberine göre henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkan tramvay, Sultançiftliği mevkisinde İETT otobüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak. (HABER MERKEZİ)
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