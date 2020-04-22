Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

Sedat Başkavak: Gelecek yıl kıtlık ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağız

Üreticiler neler yaşıyor? Salgına bağlı olarak kıtlık ve açlık tehdidiyle mi karşı karşıyayız? Tüm Üretici Köylü Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak yanıtladı.