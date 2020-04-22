22 Nisan 2020 11:47

Krizin faturasını zenginler ödemeli, cezasını da Macron çekmeli

Fransa Genel İş Konfederasyonu (CGT) yöneticilerinden Haydar Turan yazdı: Sağlık sistemini bu vahim hale düşürdüğü için Macron ve hükümetinden hesap sorulmalıdır.

Fransa'da greve çıkan halk

Fotoğraf: Eren Araman/Evrensel

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    Haydar TURAN
    CGT Strazburg Punch Fabrikası Şube Sekreteri

    Hastane sağlık çalışanları 1 yıldan fazla bir süre boyunca çalışma koşullarının çok kötü olduğunu teşhir etmiş ve seslerinin duyulması için bir dizi eylem yapmışlardı. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve hükümeti bu talepleri ve acil alınması gereken önlemleri neden duymadı ve görmedi?

    Macron, 11 Mayıs’tan itibaren ülkenin karantinadan aşamalı olarak çıkarılmasını öngörüyor. Bu, okulların açılacağı ve birçok işyerinde işbaşı yapılacağı anlamına geliyor. Fakat bu kararın uygulanması için gerekli olan önlemlerin hiçbirisi alınmış durumda değil.

    Şu an onlarca hastanede yoğun bakım servisleri hâlâ hastalarla dolu. Kovid-19’a karşı korunma maskeleri, eldiven, dezenfektan jel, koruyucu giysi hâlâ eksik ve yetersiz. Hasta vakaları izole etmek için halkın çoğunluğuna yönelik yapılması gereken yeterli miktardaki test hâlâ yapılabilinir aşamada değil. “Bunların hepsinin yapılacağı” belirtilse de, esas olarak Macron ve hükümeti duruma hakim olduğu görüntüsünü sunmak istiyor. Ama gerçekler tamamen farklı.  

    Hatırlatmak gerekirse Macron ve hükümeti mart ayı boyunca topluma yalan söyleyerek “Şu gün maskeler gelecek, şu kadar sipariş verdik” gibi söylemlerde bulundular. Binlerce sağlık çalışanı, çok zor şartlarda insanları kurtarabilmek için çalışmak zorunda kaldı ve kendilerini koruyacak malzeme eksikliğinden dolayı hastalığa yakalandı ve bir kısmı da hayatını kaybetti.

    Hastane ve sağlık emekçilerinin durumu bu kadar açıkken Macron ve hükümeti “Önceliğimiz sağlık! Bunun için her şeyi yapacağız” türünden mesajlar vererek aslında timsah gözyaşları dökmekten başka bir şey yapmıyorlar. Örneğin son 20 yılda ortalama 100 bin adet yok ettikleri hastane yataklarını tekrar açacaklar mı?

    67 MİLYON NÜFUS, 5 BİN YOĞUN BAKIM YATAĞI

    Salgın öncesinde, Fransa’da hastanelerin yoğun bakım kapasitesi 5 bin yatağa kadar düşürülmüştü. Unutulmamalı ki, Fransa’nın nüfusu 67 milyon civarıdır! Doktor başına düşen 337 kişiden bahsetmeye gerek bile yok. Hastanelere öncelik vermek en azından bugün yoğun bakım yataklarını 30-40 bine çıkarmayı gerektirmez mi?

    Hastanelerdeki personel eksikliği giderilecek mi? Hastane sağlık çalışanları 1 yıldan fazla bir süre boyunca çalışma koşullarının çok kötü olduğunu teşhir etmiş ve seslerinin duyulması için bir dizi eylem yapmışlardı. Macron ve hükümeti bu talepleri ve acil alınması gereken önlemleri neden duymadı ve görmedi? Bu sorular daha da çoğaltılabilinir. Son 10 yıldır art arda gelen hükümetler, sağlığa ayrılan bütçeleri kemer sıkma politikalarıyla sürekli kısıtladılar. Hastane ve sağlık alanlarında milyarlarca avro tasarruf yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar.

    SAĞLIK SİSTEMİ TAM OLARAK DİBE VURMUŞTUR

    Fransa gibi dünyanın 6. büyük tekelci emperyalist ülkesi, sağlık sisteminde tam dibe vurduğu artık gözle görünür hale gelmiştir. Fransa kapitalistleri ve son 40 yıldır peş peşe gelen hükümetlerin uyguladıkları neoliberal politikaların bir sonucu olarak dayatılan kemer sıkma politikaları sağlık sistemini vahim bir duruma düşürmüştür.

    Yılda 40 milyar avroya yakın (askeri araç ve malzeme satın almak vb..) silahlanmaya yatırım yapılmaktadır. Aynı zamanda, Fransa sermayesi ve zengin iş adamları için hükümetin yarattığı olanaklarından bunların kârlarına kâr katıyor. Birkaç örnek vermek gerekirse; her yıl hükümet bütçesinden 40 milyar avro sermayeye teşvik paketi olarak sunulmaktadır. Servet vergisi ISF’in iptal edilmesi ise zenginlerin ceplerinde yıllık ortalama 4 milyar avro kalmasını sağladı. Yine her yıl 100 milyar avro vergi kaçakçılığına (évasion fiscale) hükümet göz yummaktadır. Borsadaki Fransız 40 büyük sermaye grubu (CAC 40) sadece 2019’da 50 milyar avroya yakın kâr yaptıkları belirtilmektedir.

    PEKİ YA ŞİMDİ NE OLACAK?

    Dünyada koronavirüsle bir süre daha mücadele edilecektir. Büyük bir ihtimal, aşı ve ilaç birkaç ay ya da bir-iki yıl içinde bulunacaktır. Maalesef bu virüs dünya genelinde yüz binlerce insanın hayatına mâl olacaktır.

    Bununla birlikte ekonomik kriz ise kapıdadır. Şu an tüm emperyalist kapitalist ülkeler, bütçelerini ağzına kadar büyük sermaye tekelleri için açmış durumdalar. Kendi sömürü düzenlerini ayakta tutmak için sadece Fransa’da 300 milyar avro sunulmuştur. Ve büyük bir ihtimal bunun işçi ve emekçilerin sırtına tekrar yüklenmesi için hazırlık yapılıyordur. Faturayı emekçilere ödetmek için büyük sermaye örgütü MEDEF önerilerde bulundu:

    Çalışma saatlerinin haftada 60 saate kadar uzatılması. 11 resmi tatil gününden birkaçında işçilerin ücretsiz çalıştırılması. Her işçinin senede 5 hafta olan izin hakkı günlerinin sayısının düşürülmesi.

    Yani kısacası, işçi ve emekçilerin kazandıkları hakları ellerinde almak ve krizin faturasını işçi-emekçilere ödetmek. Hükümet ve patronlar bu saldırıyı kimi sendikalarla diyalog/işbirliği ile yapmak istiyor.

    ORTAK MÜCADELE OLMAZSA MACRON KAZANACAK

    Burada iki yolla karşı karşıyayız. Birincisi olasılık, işçi ve emekçilerin mücadele ve tepki vermemesinin bir sonucu olarak Macron ve sermayenin kazanımla çıkmasıdır.

    İkinci ve asıl olması gereken diğer olasılık ise işçi ve emekçiler ile mücadeleci sendikalar, emekten yana siyasi partilerle ortak sorunlar için mücadeleyi örgütlemeli ve bu krizin faturasını sermayeye ödetmeliler. Bu hepimizin ortak dert ve görevi olmalıdır. Sağlık sistemini bu vahim hale düşürdüğü için de Macron ve hükümetinden hesap sorulmalıdır.

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Kılıçdaroğlu, 16 maddede koronavirüs sonrası yapılması gerekenleri yazdı
    SONRAKİ HABER

    Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Van'da yardım dağıtan AKP'li belediyeler neydi peki?

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Hiç kimse bir ada değildir!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Gerçek sorunlar

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıkta dönüşüm: COVID-19

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Yiten değerler üstüne
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Krizin faturasını zenginler ödemeli, cezasını da Macron çekmeli
    Krizin faturasını zenginler ödemeli, cezasını da Macron çekmeli

    Fransa Genel İş Konfederasyonu (CGT) yöneticilerinden Haydar Turan yazdı: Sağlık sistemini bu vahim hale düşürdüğü için Macron ve hükümetinden hesap sorulmalıdır.

    Kılıçdaroğlu, 16 maddede koronavirüs sonrası yapılması gerekenleri yazdı
    Kılıçdaroğlu, 16 maddede koronavirüs sonrası yapılması gerekenleri yazdı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye, bu 16 maddeye uygun demokratik siyaset anlayışına yönelmesi halinde, geleceğini güvence altına almış olur

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2269 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2269 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

    Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 259'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    Sedat Başkavak: Gelecek yıl kıtlık ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağız
    Sedat Başkavak: Gelecek yıl kıtlık ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağız

    Üreticiler neler yaşıyor? Salgına bağlı olarak kıtlık ve açlık tehdidiyle mi karşı karşıyayız? Tüm Üretici Köylü Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak yanıtladı.

    ILO: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır küresel kriz
    ILO: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır küresel kriz

    Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hazırladığı rapora göre, dünya “2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır küresel kriz”i yaşıyor. Dünyada 25 milyondan fazla insan işsiz kalacak.

    Tüketici güveni iki yılda eridi: Güven endeksi 16,5 puan düştü
    Tüketici güveni iki yılda eridi: Güven endeksi 16,5 puan düştü

    TÜİK ve Merkez Bankası Tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Anket sonuçlarına göre işsizlik ve yoksulluk beklentisi yaygınlaştı.

    Gençler ortak yayında gençliğin dünya gündemini konuştu
    Gençler ortak yayında gençliğin dünya gündemini konuştu

    Genç Hayat'ın Sesi yayınında buluşan Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'den gençlik temsilcileri, koronavirüs krizini ve dünya gençliğinin mücadelelerini tartıştı.

    GÜNCELLENDİ
    Metal işçisi yazdı: Fabrikalar çalışıyorsa 1 Mayıs da kutlanır
    Metal işçisi yazdı: Fabrikalar çalışıyorsa 1 Mayıs da kutlanır

    "Bu yıl 1 Mayıs daha anlamlı hale gelmiştir. Fabrikalarda çalışma devam ederse, fabrikamızda 1 Mayıs’ı kutlamalıyız. 1 Mayıs’tan önceki günlerde de kutlama yapabiliriz."

    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Kanarya sevenler derneği
    Kanarya sevenler derneği
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."

    Bile isteye
    Bile isteye

    İki fincan çay / Masanın iki köşesinde / Gölgesinde pankartların / Birbirine ulandı yoldaşların ağıtı

    Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?
    Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?

    "İstediğimiz çeşitli sınırlamalarla gelen 4/d değil gerçek bir kadroya sahip olmak, bununla birlikte özlük haklarımızın yeniden düzenlenmesidir."

    Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti
    Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

    Denizli'deki bir taş ocağı şantiyesinde, tamir için çıktığı taşıma bandından düşen 42 yaşındaki kaynak ustası Bilal Pesin yaşamını yitirdi.

    CHP’li Murat Bakan Harmandalı Geri Gönderme Merkezini meclis gündemine taşıdı
    CHP’li Murat Bakan Harmandalı Geri Gönderme Merkezini meclis gündemine taşıdı

    CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi kaderine terk edilmiş.