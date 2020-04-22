Markette en büyük fiyat artışı yüzde 55,88 ile Antep fıstığında oldu

2020 yılı ramazan öncesi dönemde markette en büyük artış yüzde 55,88 ile Antep fıstığı, üreticide ise yüzde 55,92 ile kırmızı mercimek oldu.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, TZOB tarafından hazırlanan 2019 ramazan öncesi ile 2020 Ramazan öncesindeki fiyat karşılaştırması verilerine göre, limon yüzde 52, kırmızı mercimek yüzde 26, süt yüzde 33, yoğurt yüzde 22, sivri biber ise yüzde 20'lik fiyat artışı yaşadı.

Taze sebze gruplarında fiyat düşüşleri gözlenen ürünlerse şöyle: Yüzde 50,93 ile havuç, yüzde 40,06 ile kuru soğan, yüzde 28,33 ile domates, yüzde 27,20 ile patates, yüzde 21,68 ile marul, yüzde 15,01 ile patlıcan yer aldı.

Geçen yıl ramazan öncesine göre üreticide fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 76,67 ile lahana olurken, yüzde 48,48 ile patlıcan, yüzde 45,19 ile domates, yüzde 35,33 ile kuru soğan, fiyatı düşen diğer ürünler oldu.

Ramazan kolileri de yine fiyat artışı yaşayan kategori oldu. Temel gıda ürünlerinin yer aldığı ve zincir marketlerde yer alan Ramazan koli fiyatları 38-120 TL arasında değişirken, bu yıl en küçük klasik ramazan kolisinde fiyatlar yaklaşık 50 TL'den başlarken, büyük ebatlı kolilerde ise fiyatlar 150 TL'yi gördü. (EKONOMİ SERVİSİ)

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