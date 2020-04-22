Tüketici güveni iki yılda eridi: Güven endeksi 16,5 puan düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aylık bazda 5,8 puan düşerek, Mart ayındaki 58,2 düzeyinden Nisan ayında 54,9'a geriledi. Güven endeksi geçtiğimiz yılın nisan ayında 63,5 puan iken 2018'in nisan ayında ise 71,4 puandaydı.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Anket çalışmasının detaylı sonuçları ise şöyle:

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi Mart ayındaki 78.6 düzeyinden, Nisan ayında 7,8 puan düşüşle 72,5'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi Mart ayındaki 75,6 düzeyinden, Nisan ayında 1,1 puan düşüşle 74,8'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayındaki 57,6 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 6,7 puan düşüşle 53,8'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi ise Mart ayındaki 21,2 düzeyinden, Nisan ayında 3,1 puan azalıp, 20'nin de altına inerek 18,4'e geriledi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. (DHA)