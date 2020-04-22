İngiltere Türkiye'den tonlarca koruyucu sağlık ekipmanı aldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a gelen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, tonlarca koruyucu ekipmanı yükledi ve İngiltere'ye götürdü.

AA'nın haberine göre Uçak, yerel saatle 03.30'da (TSİ 05.30) Brize Norton Havaalanı'na indi.

Uçağa İstanbul'dan yüklenen tonlarca koruyucu ekipmanın, gün içinde ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlanması bekleniyor.

Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de, 100'den fazla sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını söylemişti. Jenrick, bunun içinde 400 bin önlük olacağını da dile getirmişti. Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine hükümet zor duruma düşerken, siparişin geç verildiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere'ye tonlarca koruyucu ekipman satan Türkiye'de ise hâlâ pek çok sağlık çalışanı koruyucu malzemelerin eksik olduğu eleştirileri yapıyor. Ayrıca maske satışının yasaklanması ve yurttaşlara haftada 5 maske verilmesi gibi kararların ardından yaşanan aksama nedeniyle pek çok kişi maskeye erişemiyor ya da erişebildikleri onaylı olmayan, koruyuculuğu şüpheli maskeler kullanmak zorunda kalıyor. (HABER MERKEZİ)

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