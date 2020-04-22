"Arka oda" soruşturmasında Özgür Özel’e takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın kamuoyunda “arka oda” olarak tabir edilen TBMM Genel Kurul salonunun arkasındaki odaya ilişkin ifadeleri nedeniyle CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkındaki şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

CHP’li Özel, Genel Kurul salonunun arkasında Başkanlık Divanı üyeleri ve grup başkan vekillerince kullanılan ortak kullanıma açık odanın Kahraman tarafından haber verilmeden tadilata tabi tutulduğunu ve Kahraman’a ikinci bir makam odası gibi tasarlandığını ifade etmiş, Kahraman’ı “işgalci” olarak nitelemişti.

Kahraman, CHP’li Özel’in “Mahrem görüntüleri gizlice çekerek paylaşmasının” kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu iddiasıyla Özel’e 100 bin TL tutarında manevi tazminat davası açmış ve ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayette bulunarak Özel’in “Kamu görevlisine hakaret, iftira, işyeri dokunulmazlığını ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal ve devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından yargılanmasını talep etmişti.

Özel’in Avukatı Hüseyin Can Güner ise açıklamaların yasama sorumsuzluğu kapsamında kaldığı ve denetim faaliyetinden ibaret olduğunu ifade etmişti.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Kahraman’ın yanı sıra oğlu Mehmet Fatih Kahraman’ın da şikayetçi olduğu soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık 1,5 yıl sonra isnat edilen tüm suçlar yönünden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kararda, AİHM kararlarına atıfla Özel’in açıklamalarının ağır eleştiri olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedilirken, manevi tazminat talebinin de reddedildiği anımsatıldı.

Ayrıca söz konusu odanın Başkanlık Divanı üyeleri ve grup başkan vekillerince kullanılıyor olması nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ve işyeri dokunulmazlığının ihlal edilmediği, açıklamaların ve görüntülerin Kahraman’a yönelik olması nedeniyle de “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunun da oluşmadığı gerekçesine yer verildi.

TAZMİNAT DAVASI DA REDDEDİLDİ

İsmail Kahraman ve oğlu Mehmet Fatih Kahraman tarafından aynı olayla ilgili olarak 100 bin TL manevi tazminat talebiyle açılan davada da Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel’in ifadelerini “sert eleştiri” kapsamında değerlendirerek davayı reddetmişti. (HABER MERKEZİ)

Mecliste oda tartışması