22 Nisan 2020 01:43

ABD Senatosundan koronavirüs için 484 milyar dolarlık ek bütçeye onay

ABD Senatosu, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etti.

Senato binası

Senato binası | Fotoğraf: Phil Roeder/Flickr (CC BY 2.0)

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    ABD Senatosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etti.

    AA'nın haberine göre, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in belirlenen rakam üzerinde anlaşmasının ardından oylanmak üzere Senato Genel Kurulu'na gelen ekonomik destek paketi onaylandı. Salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken yurttaşlara 310 milyar dolar ayrılacağı belirtilen tasarıda, ek bütçe talepleriyle yerel bankalar için 60 milyar dolar, hastaneler için 75 milyar dolar ve acil afet kredisi için 60 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

    Ayrıca tasarıda Kovid-19 virüsüne karşı daha fazla test uygulanması ve enfeksiyon kontrolü için 25 milyar dolar ekstra ödenek ayrılması isteniyor.

    Temsilciler Meclisi tarafından perşembe günü oylanacağı belirtilen söz konusu tasarının, bu hafta içinde imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'ın masasına gönderilmesi bekleniyor.

    SENATOR RAND PAUL TASARIYA KARŞI ÇIKTI

    Öte yandan, oylama öncesinde açıklama yapan Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün tasarıya karşı çıkması dikkati çekti. Salgın ile mücadele için ayrılan toplam bütçenin, gerektiğinden fazla olduğunu savunan Paul, şu ifadeleri kullandı:

    "500 milyar dolar daha harcamaya karşı çıkıyorum. Virüsle mücadele kapsamında ayrılan para 2 trilyon dolardan fazla. Bu yılki yıllık açığımız 4 trilyon dolara yaklaşacak. Bu şekilde devam edemeyiz. Hiçbir finansal destek, karantina tarafından boğulan bir ekonomiyi ayağa kaldıramaz. Bizi rahatsız eden para eksikliği değil, ticaret eksikliği. Bu ekonomik felaket, ancak ekonomiyi yeniden açmaya başladığımızda çözülür." (DIŞ HABERLER)

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