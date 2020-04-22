ATO: Ankara'da 169 sağlık emekçisi Kovid-19'a yakalandı

Ankara Tabip Odasının yayımladığı rapora göre, Ankara’da 169 sağlık emekçisi Kovid-19'a yakalandı, 1'i hayatını kaybetti.

Ankara Tabip Odası (ATO), koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine dair üçüncü raporunu yayımladı. ATO’nun raporuna göre, Ankara’da 169 sağlık emekçisinde koronavirüs tespit edildi. Bunlardan 1'i yaşamını yitirdi.

Koronavirüs tespit edilen sağlıkçılardan 22’si aile hekimi, 28’i uzman hekim, 13’ü öğretim görevlisi, 20’si asistan, biri işyeri hekimi, 4’ü diş hekimi, 16’sı hemşire, biri eczacı, 10’u acil tıp teknisyeni, 6’sı idari görevli, 5’i tıbbi sekreter ve biri de temizlik işçisi.

Raporda, “Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 tanısı alan; yataklı sağlık kuruluşlarında tedavi gören, evde izolasyonda olan ve tedavi süreci devam eden ya da taburcu olan sağlık çalışanlarının sayısı 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle 169 kişidir” ifadelerine yer verildi.

(HABER MERKEZİ)

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