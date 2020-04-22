21 Nisan 2020 22:11
Erdoğan, Macron'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü.
Fotoğraf: DHA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. (HABER MERKEZİ)
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