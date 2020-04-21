CHP Milletvekili Rafet Zeybek: Yerel basın ve internet siteleri desteklenmeli

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, koronavirüs salgını sürecinde yerel basın ile internet sitelerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yaşanan ekonomik kriz ve koronavirüs salgını ile alınan tedbirlerden dolayı yerel basının zor günler yaşadığını, reklam verenlerden gelen gelirin düştüğü bu günlerde yerel basın ve internet haberciliği yapan haber sitelerine acilen destek sağlanması gerektiğini aktaran Zeybek “Koronavirüs salgını günlerinde doğru, sağlıklı ve hızlı bilgi yerel basın ve internet haberciliği ile sağlanmaktadır.” dedi.

Rafet Zeybek şöyle devam etti: “AKP iktidarında yaşanan en büyük sıkıntılardan biride basın ve haber alma özgürlüklerine müdahaledir. Demokrasilerde eleştirilere tahammül edilmesi gerekir, AKP’nin yarattığı bu sistemde ise kamu kaynakları ve yargı kararları ile televizyonlara ceza verilmekte, sitelere erişim engellemekte, gazeteciler tutuklanmaktadır. AKP’nin ileri demokrasi anlayışında basın özgürlüğüne yer yok ancak çağdaş tüm demokrasilerde işleyen sağlıklı bir demokrasi için basın özgürlüğü olmazsa olmazdır.” (MEDYA SERVİSİ)

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