HDP'nin "Halkına sırtını dönmüştür" dediği Ayhan Eren partisinden istifa etti

Batman'ın Kozluk ilçesi Belediye Eş Başkanı Ayhan Eren, Halkların Demokratik Partisinden (HDP) istifa etti. HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüleri Hediye Karaaslan ve Salim Kaplan, Eren'in istifasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

HDP: İRADESİNİ FAŞİZME TESLİM ETMİŞTİR

“Ayhan Eren sorumlu olduğu halka karşı sırtını dönmüştür” başlıklı açıklamada, iktidarın bir yıllık süre içerisinde belediyelerine yönelik her türlü zor aygıtı devreye koymasına rağmen seçilmişlerinin bu gerçekliğe karşın direngen bir duruş gösterdiği ifade edildi. Ancak Eren’in tehdit ve korku siyasetine boyun eğdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Toplumcu belediyecilik pratiğini ve demokratik bir işleyişi belediye içinde işletmemiştir. Bireysel menfaatleri doğrultusunda iradesini faşizme teslim etmiştir. Her şeyden önce gösterdiği bu zayıf ve iş birlikçi tavrı ile kendine, ailesine ve sorumlu olduğu halka karşı sırtını dönmüştür. Partimizin program ve tüzüğüne ters düşmüştür. Altını çizerek belirtmek istiyoruz ki, yaşadığı içten çürüme, partimizin haklı davasında, halkımızın barış ve demokrasi mücadelesinde yer almayı hak etmemektedir. Halkımıza ve Kozluk halkına bu saatten sonra şeffaf, demokratik ve katılımcı bir hizmet sunacağını düşünmüyoruz. Kozluk halkı da kendisinden sadece tek bir şey beklemektedir. O da faşizmin saldırılarına karşı iradelerini savunamayıp, boyun eğdiği için bulunduğu makam olan belediye eş başkanlığından istifa etmesidir.”

Açıklamada, Eren’in aday gösterdikleri için Kozluk halkından özür dilinirken, “Halka hizmet anlayışı ile üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye de devam edeceğiz” denildi.

AYHAN EREN: DÜŞÜNSEL AYRILIKLAR YAŞADIĞIM PARTİDEN İSTİFA ETTİM

Ayhan Eren, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, HDP ile hizmet yapmanın imkansız olduğunu iddia etti ve istifanın ardından ilçe halkına daha iyi hizmet yapacağını savundu.

Eren, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Halkımız bir yıllık dönemde kısıtlı imkanlara rağmen, ayırım yapmadan ve kişisel çıkar gözetmeden canla başla, hatta kişisel imkanlarımla nasıl hizmet ettiğimizin en yakın tanığıdır. Tüm bu süreçlerde seçime girdiğim partinin siyaset ve yerel yönetim anlayışında sağlıklı hizmetler ve sağlıklı bir siyaset yapmanın imkansız olduğunu müşahede ettim. Bu sebeple düşünsel ayrılıklar yaşadığım partiden istifa ettim."

HDP'den yapılan açıklamanın, istifasında haklı olduğunu gösterdiğini öne süren Eren, şunları kaydetti:

"Siyasal ve düşünsel ayrılıklar sonucu evrensel ve yasal haklarım gereği yaptığım bu istifa, ifade hürriyetinin basit bir tezahürü ve insan haklarının bir gereğidir. Ancak bu hakkıma karşılık aylar sonra istifa ettiğim partinin temsilcilerinin yaptığı itham ve tehdit dolu açıklamalar, istifa kararımın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır." (HABER MERKEZİ)

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