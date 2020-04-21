HDP: Ayhan Eren halkına sırtını dönmüştür

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüleri Hediye Karaaslan ve Salim Kaplan, Batman'ın Kozluk ilçesi Belediye Eş Başkanı Ayhan Eren ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Ayhan Eren sorumlu olduğu halka karşı sırtını dönmüştür” başlıklı açıklamada, iktidarın bir yıllık süre içerisinde belediyelerine yönelik her türlü zor aygıtı devreye koymasına rağmen seçilmişlerinin bu gerçekliğe karşın direngen bir duruş gösterdiği ifade edildi. Ancak Eren’in tehdit ve korku siyasetine boyun eğdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Toplumcu belediyecilik pratiğini ve demokratik bir işleyişi belediye içinde işletmemiştir. Bireysel menfaatleri doğrultusunda iradesini faşizme teslim etmiştir. Her şeyden önce gösterdiği bu zayıf ve iş birlikçi tavrı ile kendine, ailesine ve sorumlu olduğu halka karşı sırtını dönmüştür. Partimizin program ve tüzüğüne ters düşmüştür. Altını çizerek belirtmek istiyoruz ki, yaşadığı içten çürüme, partimizin haklı davasında, halkımızın barış ve demokrasi mücadelesinde yer almayı hak etmemektedir. Halkımıza ve Kozluk halkına bu saatten sonra şeffaf, demokratik ve katılımcı bir hizmet sunacağını düşünmüyoruz. Kozluk halkı da kendisinden sadece tek bir şey beklemektedir. O da faşizmin saldırılarına karşı iradelerini savunamayıp, boyun eğdiği için bulunduğu makam olan belediye eş başkanlığından istifa etmesidir.”

Açıklamada, Eren’in aday gösterdikleri için Kozluk halkından özür dilinirken, “Halka hizmet anlayışı ile üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye de devam edeceğiz” denildi.

Öte yandan yerel basında Ayhan Eren'in, e-devlet üzerinden HDP üyeliğinden istifa ettiği ve yayın açıklama yapmasının beklendiği yazıldı. (HABER MERKEZİ)

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