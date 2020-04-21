21 Nisan 2020 18:53
Sinop'ta İbrahim Ay adlı 5 yaşındaki otizmli çocuk kayboldu
Sinop'ta dün sabah saatlerinde kaybolduğu belirtilen İbrahim Ay adlı 5 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki İbrahim Ay adlı otizmli çocuk | Fotoğraf: DHA
Sinop'ta dün sabah saatlerinde evinin önünde oynarken kaybolan ve kendisinden haber alınamayan İbrahim Ay adlı 5 yaşındaki otizmli çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.
DHA'da yer alan habere göre Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde, evlerinin önünde oynayan İbrahim Ay, dün saat 11.00 sıralarında kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın İbrahim'e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine mahallede jandarma, polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Otizmli olduğu belirtilen kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
(HABER MERKEZİ)
Reklam