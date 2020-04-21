Dünya Tabipler Birliğinden çağrı: Sağlık çalışanlarını koruyun

Dünya Tabipler Birliği, Kovid-19 pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunması için Dünya Sağlık Örgütüne ve tüm hükümetlere acil eylem çağrısında bulundu.

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin her gün çok sayıda hastanın ölümüne neden olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Bedel ödeyenler arasında hastalara bakanlar de yer almaktadır. Hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla, sağlık bakımı emekçileriyle ve her gün hastalarına bakan kişilerle dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu insanlar işlerini çoğu kez asgari düzeyde kişisel korunmayla yapmaktadır. Dünyanın en varlıklı ülkelerinde bile en basit korunma standartları dahi tutturulamamakta, sağlık çalışanları savunmasız biçimde enfeksiyon yangınının içine sürülmektedir. Dahası personel, donanım yetersizdir ve yoğun bakım birimlerinde yeterli yer yoktur" denildi.

"KORUYUCU DONANIM TEMİN EDİLSİN"

Açıklamada, tüm hükümetlere ve Dünya Sağlık Örgütüne;

İhtiyacı olan tüm sağlık hizmet birimlerine gerekli kişisel koruyucu donanımın (KKD) acilen temin edilmesi, KKD için sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturulması, KKD’nin sağlık hizmet birimlerine teslimine öncelik verilmesi, Tüm hastalar için yeterli sayıda solunum cihazı kurulması ve dağıtılması" çağrısı yapıldı.

(İstanbul/EVRENSEL)

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