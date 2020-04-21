HDP ve DİSK'den işten atılan Cengiz Holding işçilerine destek ziyareti

HDP ve DİSK'ten bir heyet, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ettikleri için Cengiz Holding tarafından işten atılan ve bunun üzerine eylem başlatan işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Cengiz Holding'e ait Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatında çalışma koşullarını protesto ettikleri için bir süre önce işten çıkarılan 118 işçinin eylemi devam ediyor. Mazıdağı Kaymakamı'nın talebiyle askerler tarafından şantiye alanından çıkarılan işçiler, bugün de şantiye sahasına girmek istedi. Ancak, şantiyeye giden yolda iki kontrol noktası kuran askerler işçilere engel çıkardı. İşçiler bunun üzerine Derik yolu üzerinde bulunan Etibank Sosyal Tesisleri'nin karşısındaki petrol ofisinde toplandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP'li yöneticiler ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Mardin Şube Sekreteri Mahmut Ersan eylemde olan işçileri ziyaret etti.

DÜNDAR: İŞÇİ KIYIMI YAPILDI

Ziyarette konuşan HDP'li Dündar, işçilerle dayanışma içinde olacaklarına vurgu yaptı. Cengiz Holding'in doğayı talan ettiğine dikkati çeken Dündar, "Bölgemizin topraklarını işgal eden ve talan eden Cengiz Holding şimdi de işçi kıyımı gerçekleştirdi. Haklarını savunan işçilerin işlerinden atılması haksızlıktır ve bu asla kabul edilemez. İnsanca çalışma koşullarını talep eden 118 işçi arkadaşımız bu salgın döneminde bir gece yarısı ansızın işlerinden atıldı. İşten atılmalar tamda işçi çıkarılmasının yasaklanmasına saatler kala yapılması manidardır" diye konuştu.

"VİRÜSE KARŞI HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMIYORDU"

Kendilerini ziyaret edenlere işten çıkarılmalarına dair bilgi veren Hikmet Can (42), işyerindeki karantina koşullarının sağlanmadığına değindi. Buna karşı çıktıklarını belirten Can, çalışma saatlerinin yükseltildiğine işaret ederek, "14 saat bizi çalıştırıyorlardı. Virüse karşı herhangi bir önlem alınmıyordu. Tüm bunlara karşı çıktığımız için işten atıldık. Gece saat 12 gibi askerlerle bizleri zorla şantiye alanından çıkardılar” dedi.

İşçilerden Felemez Aydın (42) ise, iş koşullarının zorluğuna değindi. Bölgede çalışacak insanlar olmasına rağmen Elazığ ve Bingöl illerinden işçi getirildiğini kaydeden Aydın, “Bir servise 20 kişi biniyorduk. Kölelik koşulları dayatıldı. ‘İşinize gelirse çalışırsınız gelmezse gidin’ denildi. Bizler hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"YA ÇALIŞIN YA GİDİN TEHDİDİ"

İşten çıkarılan Davut Önen (55) da, çalışma koşullarının düzeltilmesini ve işlerine tekrar dönmek istediklerini ifade etti. Önen, “Çalışma koşullarımızın kötü olduğunu ve bu şekilde çalışılamayacağını söylediğimizde ‘Ya çalışın ya da evinize gidin’ şeklinde bizi tehdit ettiler. Biz çalışmadık. Bizleri zorla şantiye alanından çıkardılar. İş çıkışımız verilmiş ama ne tazminatımız ne de fazla çalışma mesaimizin ücreti verilmedi” diye konuştu.

DİSK: İŞLERİNE DÖNMELİ

Son olarak konuşan DİSK Mardin Şube Sekreteri Mahmut Ersan, “İşçiler, sosyal mesafeyi korumayarak servislere sıkıştırılmış ve şantiye alanından apar topar uzaklaştırılmıştır. Bu antidemokratik uygulamalara sendika olarak karşıyız. Cengiz İnşaatın bir an önce bu işçilerin işlerine geri dönmesi koşullarını sağlamalı gerekir” dedi. (Mardin/MA)

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