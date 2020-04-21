21 Nisan 2020 17:42
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin | Fotoğraf: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Anadolu Ajansının aktardığına göre Erdoğan-Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı. (HABER MERKEZİ)
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