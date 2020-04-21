NYT: Türkiye, koronavirüse bağlı ölü sayısını gizliyor olabilir

ABD’de yayımlanan New York Times gazetesi, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının kamuoyundan saklanıyor olabileceğini öne sürdü. Gazete, İstanbul’daki ölü sayısının beklenenin üzerinde arttığını, nisanın ilk iki haftasında kayda geçen ölümlerin ortalamadan yüzde 50 daha yüksek olduğunu iddia etti.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, “İstanbul’daki ölü sayıları Türkiye’nin daha büyük bir koronavirüs felaketini gizlediğini ima ediyor” başlıklı haberde, resmi ölü sayıları ile Bentley Üniversitesinde öğretim üyesi olan Ekonomist Onur Altındağ’ın çıkardığı istatistikler kaynak olarak gösterildi. Buna göre,

İstanbul’da 9 Mart-12 Nisan tarihleri arasında, son iki yılın ortalamasına göre beklenen sayıya kıyasla, 2 bin 100 kişi daha fazla öldü.

Habere göre, 9 Mart-12 Nisan arasındaki beş haftalık dönemde yaşanan bu artış, son iki yıllık ortalamadan yüzde 30 oranında daha yüksek.

NYT, nisan ayının ilk iki haftasında kayıtlara geçen ölümlerin ise ortalamadan yüzde 50 oranında daha yüksek olduğunu öne sürdü.

Haberde, ‘Türkiye’de koronavirüsten ilk can kaybının açıklandığı 17 Mart tarihinden önce bile, İstanbul’daki ölüm oranlarının geçmiş yılların ortalamasından ciddi oranda daha yüksek olduğu’ öne sürüldü. Gazete bu durumun, ‘Virüsün ülkeye birkaç hafta öncesinden geldiğinin bir göstergesi olduğu’ yorumu yaptı.

Haberde, “Bu ölümlerin tamamı illa ki doğrudan koronavirüse atfedilemez ama sayılar, salgının başlangıcıyla eş zamanlı olarak ölümlerde çarpıcı bir sıçrama yaşandığına işaret ediyor; ki bu, araştırmacıların salgının yarattığı sisten kurtulup zararın tamamını gerçek zamanlı olarak değerlendirebilmek için kullandığı bir ön göstergedir” ifadeleri kullanıldı.

Johns Hopkins Üniversitesinden Demografi Uzmanı Stephane Helleringer da gazeteye demecinde, “Bu büyüklükteki artışların endişe verici olduğu ve açıkça salgınla bağlantılı göründüğü” yorumu yaptı.

İNGİLTERE’DE DE ‘SAYILAR’ TARTIŞILIYOR

İngiltere'de, Sağlık Bakanlığının açıkladığı ölü sayılarını tartışılıyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü, gerçek ölü sayısının resmi verilerden yüzde 41 oranında daha fazla olabileceğini açıkladı. Reuters ajansı, nihai veriler tamamlandığı, İngiltere’nin salgındaki kaybının İspanya’yı geçerek İtalya’nın ardından Avrupa’da ikinci sıraya yerleşebileceğini yazdı.

10 Nisan tarihinde dek İngiltere hükümeti koronavirüsten 9 bin 288 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Enstitü ise bu tarihlerde İngiltere ve Galler’de 13 bin 121 ölüm tespit edildiğini açıkladı. Ancak Enstitü’nün huzur evlerinde ve evlerde gerçekleşen ölümleri de hesaba katarak çıkardığı sayıların koronadan bağımsız hastalıklardan ölenleri de kapsıyor olabileceği belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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