İzmir'de 11-19 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 06 Aralık olarak belirlendi.

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 25. İzmir Kitap Fuarı’nın normal şartlarda 11-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Kültürpark-Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda yapılması planlanmıştı. Kitap fuarının koronavirüs nedeniyle ertelenmesi üzerine TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenecek 25. İzmir Kitap Fuarı'nın yeni tarihi 28 Aralık – 06 Aralık 2020 olarak belirlendi. (İzmir/EVRENSEL)

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