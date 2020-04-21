21 Nisan 2020 15:01

25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi

İzmir'de 11-19 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi.

Fotoğraf: DHA

İzmir'de 11-19 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 06 Aralık olarak belirlendi.

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 25. İzmir Kitap Fuarı’nın normal şartlarda 11-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Kültürpark-Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda yapılması planlanmıştı. Kitap fuarının koronavirüs nedeniyle ertelenmesi üzerine TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenecek 25. İzmir Kitap Fuarı'nın yeni tarihi 28 Aralık – 06 Aralık 2020 olarak belirlendi. (İzmir/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

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EGE HABERLERİ
25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi

25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi

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