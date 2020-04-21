HDP’den sağlık emekçilerinin ücretsiz izine çıkartılmasına karşı kanun teklifi

HDP, koronavirüs salgını kapmasında Türk Tabipler Birliğinin (TTB) Sağlık Bakanına gönderdiği mektuptaki talepler doğrultusunda, sağlık emekçilerini ücretsiz izin verilmesine karşı Meclise kanun teklifi verdi.

HDP Iğdır Milletvekili ve aynı zamanda Meclis Sağlık Komisyon Üyesi Dr. Habip Eksik, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de esas gündem salgının yayılmasını önlemek; diğer hastalıkların yanı sıra virüs bulaşmış hastalara da gerekli sağlık hizmetini verebildiğini hatırlattı.

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’na 7244 sayılı torba Yasa ile eklenen geçici 10’uncu madde ile, işçi çıkartmak üç ay süreyle (17.07.2020’ye kadar) yasaklanmış, buna karşın işçilerin işveren tarafından bu üç aylık süreyi aşmayacak şekilde ücretsiz izne ayrılabilecekleri belirtildiğini belirten Eksik, “İşçinin ücretsiz izne çıkartılmasında muvafakati aranmadığı gibi bu sebeple sözleşmeyi feshetmesi de yasaklanmıştır” dedi.

7244 sayılı Yasa, asıl olarak, salgın hastalık sebebiyle kapanan ya da faaliyeti önemli ölçüde azalan işyerlerinin işçi çıkartmalarını önlemeyi amaçlamış; ücretsiz izin düzenlemesiyle de işçilerin işveren üzerindeki ücret yükünü kaldırıp bu durumdaki işçilere işsizlik sigortasından aylık yaklaşık 1200 lira ödeme yapılacağı belirtildiğini anlatan Eksik, “Emekçiler, kısa çalışma ödeneği veya sözleşmenin feshi halinde işsizlik sigortasından alabilecekleri çok daha yüksek tutarlar yerine asgari ücretin yarısından da az olan bu paraya mahkûm edilmişlerdir.

ÜCRETSİZ İZİN ÇALIŞANLARIN ALEYHİNE

Ücretsiz izin uygulaması, gelir bakımından çalışan aleyhine yarattığı adaletsizliğinin yanı sıra, sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinin dışına itilmesine de neden olduğuna da vurgu yapan Eksik, “Sağlık hizmetlerini yürütecek insan gücünün sistemden çıkması, hatta görev yerini değiştirmesi dahi Sağlık Bakanlığı tarafından engellenirken, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin, 7244 sayılı Yasa’ya dayanılarak ücretsiz izne çıkartılmaya başlandığına yönelik çok sayıda şikâyet ilgili meslek kuruluşlarına iletilmekte ve kamuoyuna yansımaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık çalışanlarının talebi olmaksızın ücretsiz izne ayırma işlemlerini derhal geri alınması gerektiğini belirten Eksik, “Sağlık Bakanlığı da kamu sağlığının korunması için aldığı kararlara sahip çıkarak sağlık çalışanlarının ücretsiz izne çıkartılması uygulamalarını önleyecek tedbirleri biran önce uygulamaya koymalıdır. Bu derhal sağlanamadığında, isteği olmaksızın ücretsiz izne ayrılan hekimlerin, talepleri halinde, kamu sağlık kuruluşlarına atanmalarına hızla olanak sağlanmalıdır. Konu, ilgili meslek kuruluşları tarafından (TTB) Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de paylaşılmış ve gerekli kararları almaları ilgili bakanlıklardan talep edilmiştir.”

Eksik, yaptığı kanun teklifi ile 16.04.2020 tarihli 7244 sayılı Kanun’un amacına ve Sağlık Bakanlığı kararlarına aykırı olarak özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki sağlık emekçilerinin ücretsiz izne çıkartıldıkları anlaşıldığından, bu durumun önüne geçebilmek, mağduriyetleri ortadan kaldırmayı amaçladığını belirti. 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik ile ilgili, verdiği maddelerde şunlar belirtildi: “Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personeli, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle, istekleri dışında işveren tarafından ücretsiz izne ayrılamaz.

16/4/2020 tarih ve 7244 sayılı Kanuna dayanılarak sağlık ve yardımcı sağlık personelinin ücretsiz izne ayrılması işlemleri geçersizdir. Buna dayanılarak tesis edilmiş diğer işlemler geri alınır; ilgili personel bu süre içinde çalışmış sayılır. Bu personelin ücret ve özlük haklarında herhangi bir kesinti yapılamaz.” (HABER MERKEZİ)