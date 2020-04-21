Kovid-19'dan ölen doktorun mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de sarsan koronavirüs, sağlık çalışanlarını da hedef alıyor. Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

ANNESİ VE BABASI DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bugün ise yaşamını yitiren Kalaycı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre, 56 yaşındaki Kalaycı'nın önce babası, sonra annesi ve ardından da kendisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuk babası 56 yaşındaki Kalaycı'nın ise virüsün beynine sıçraması nedeniyle 10 gün boyunca uyutulduğu ve bu esnada anne ve babasının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kalaycı'nın meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır'ın, sosyal paylaşım sitesinden “Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değilm mi' Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" dedi. (HABER MERKEZİ)

Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr.Yavuz Kalaycı’nın son mesajı: ‘Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?’



Siz hala evde sıkılıyor musunuz? pic.twitter.com/dr9De6idgb — Doç.Dr.Erdinç Nayır (@dronkoloji) April 20, 2020