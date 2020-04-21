21 Nisan 2020 12:51

DİSK’ten Bakan Koca’ya çağrı: Sağlık hizmeti bir bütündür, ayrımcılık yapılamaz!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sağlık emekçileri arasında yapılan ayrımcılığa dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hitaben bir mektup kaleme aldı.

Arzu Çerkezoğlu

Fotoğraf: Arzu Çerkezoğlu

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu koronavirüse karşı mücadele eden sağlık emekçileri arasında yapılan ayrımcılığa dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hitaben bir mektup kaleme alarak döner sermayeden her türden sağlık emekçisinin yararlanması gerektiğini belirtti.

    Koronavirüs salgını ile mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu hizmeti gören emekçilerin, canları ve sağlıkları pahasına özverili bir mücadele yürüttüğünü belirten Çerkezoğlu, “Sağlık hizmetleri bir bütündür ve COVID-19 salgını ile mücadele kamu emekçisiyle, işçisiyle, sözleşmeli personeliyle bir ekip olarak omuz omuza yürütülmektedir. Bu açıdan 'Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği' ile verilen ek ödemenin sadece memurları ve sözleşmeli personeli kapsaması büyük bir eksikliktir. Ek ödeme, memur ve işçi ayrımı yapılmadan tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir. Aksi tutum ayrımcılık anlamına gelecek ve Anayasa'nın eşitlik ilkesi çiğnenmiş olacaktır” dedi.

    “SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA AYIRIM YAPILAMAZ”

    “Sağlık çalışanları arasında KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman) sağlanmasında herhangi bir ayrımcılık ya da eksik bırakılması nasıl ki kabul edilemez ise salgın nedeniyle yapılan iyileştirmelerden de çok düşük ücretlerle çalışan sağlık emekçileri mahrum bırakılamaz” diyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

     “Hastanenin güvenliğini sağlayan emekçilere, Covid-19 hastaları ya da şüpheli vakalar hastanelere başvurduklarında onları ilk karşılayan tıbbi sekreterlere ayrımcılık yapılmamalıdır. Hastaların giriş yaptıkları acil servisi, muayene oldukları poliklinikleri ve yattıkları hasta odalarını hijyen kurallarına uygun temizleyen sağlık işçilerinin fedakarlıkları görmezden gelinmemelidir. Hastaların tüm gereksinimlerini karşılayan hasta bakıcılar, yemeklerini hazırlayan emekçiler, BT'lerini çeken radyoloji teknisyenleri, kanlarını çalışan laborantlar ve hekimlerle beraber hasta tedavisinde yer alan hemşireler/ebeler yok sayılamaz. Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanları arasında ayrım yapılamaz.

    Size çağrımız, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında üretilen sağlık hizmetinin bir parçası olan işçilerin bu mücadeleye katkılarını, sağlık ve can güvenliği tehlikesi içinde bulunduklarını yadsımamanız ve Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesine uygun olarak gereğini yapmanızdır.

    Mevcut Döner Sermaye yönetmeliklerinin işçi statüsünde çalıştırılan her meslekten sağlık emekçilerini içermemesi hiçbir biçimde bahane olamaz. Hemen her konuda kararname çıkarılabilen bir sistemde sağlık işçilerinin bu haklı talebi basit bir düzenleme ile kolaylıkla karşılanabilir.

    Yeter ki sağlık işçilerinin haklarını vermeye niyet edilsin!” (HABER MERKEZİ)

    DİSK'ten koronavirüs raporu: İşçilerin vaka sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı

    DİSK'ten koronavirüs raporu: İşçilerin vaka sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı

    DİSK: 51 bin üyemiz salgından doğrudan etkilendi

    DİSK: 51 bin üyemiz salgından doğrudan etkilendi

    DİSK: Çalışması zorunlu işletmeler dışında çalışma acilen durdurulmalı

    DİSK: Çalışması zorunlu işletmeler dışında çalışma acilen durdurulmalı

    DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

    DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İşçinin sadece alın teri değil canı da sermayeye fedadır!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Hangisi: Her şey çok güzel mi olacak? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürdistan bölgesinde KDP-PKK geriliminin arka planında ne var?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği süresinden kesilir

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Şova devam... İlle devam!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    DİSK’ten Bakan Koca’ya çağrı: Sağlık hizmeti bir bütündür, ayrımcılık yapılamaz!
    DİSK’ten Bakan Koca’ya çağrı: Sağlık hizmeti bir bütündür, ayrımcılık yapılamaz!

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sağlık emekçileri arasında yapılan ayrımcılığa dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hitaben bir mektup kaleme aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

    Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 140'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    Mülteci kamplarında korona kol geziyor
    Mülteci kamplarında korona kol geziyor

    Almanya’nın Stuttgart kenti yakınlarındaki bir mülteci kampında 250, Saksonya’daki bir kampta ise 40 mülteci koronavirüse yakalandı. Mültecilerin yaşam ve sağlık hakları görmezden geliniyor. 

    Yaşam savunucuları koronavirüs bahanesiyle Kazdağları'ndan çıkarılmaya çalışılıyor
    Yaşam savunucuları koronavirüs bahanesiyle Kazdağları'ndan çıkarılmaya çalışılıyor

    270 gündür Kazdağlarını altıncı Alamos şirketinden korumak için alanda olan Kazdağları nöbetindeki yaşam savunucuları koronavirüs tedbirleri kapsamında ormandan çıkarılmak istendi.

    GÜNCELLENDİ
    8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!
    8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!

    Salgına dair deneyimlerini sekiz farklı ülkeden on genç ve emekçiyle konuştuk. Aralarında öğrenciler, öğretmenler, fabrika işçileri var. Kaygılarını, farkettiklerini, beklentilerini anlattılar.

    Selahattin Demirtaş'a 8 yıl önceki konuşmaları ile ilgili yeni dava açıldı
    Selahattin Demirtaş'a 8 yıl önceki konuşmaları ile ilgili yeni dava açıldı

    Selahattin Demirtaş hakkında, 2012-2016 yıllarında yaptığı konuşmalar, verdiği röportajlar ve hakkında CİMER'e yapılan şikayet gerekçesiyle yeni bir dava açıldı.

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi
    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 anketi adı altında akademik ve idari personele siyasi ve dini sorular soruldu.

    Tohum fiyatları artış yüzde 14, yem fiyatları yüzde 9,7 arttı
    Tohum fiyatları artış yüzde 14, yem fiyatları yüzde 9,7 arttı

    Üretici köylülerin maliyetlerini gösteren tarımsal girdi fiyat endeksi bir yılda yüzde 8,97 arttı.

    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Kanarya sevenler derneği
    Kanarya sevenler derneği
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    GÜNCELLENDİ
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez
    İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez

    Özel hastanelerin hekimleri ücretsiz izne çıkarmasına tepki gösteren İzmir Tabip Odası yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanına gereksinim duyulan bir dönemde bu kabul edilemez" dedi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in ve adil yargılama talep eden Mustafa Koçak’ın ölüm oruçlarına ilişkin açıklama yaparak, bir an evvel sorunun çözülmesini talep etti.

    Ayvalıklıları sevindiren JES kararı
    Ayvalıklıları sevindiren JES kararı

    Türközü köyünde yapılmak istenen JES sondajları için Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, bölgedeki zeytin varlığını ve doğanın zararını gerekçe göstererek, ÇED Gerekli değildir kararını hukuka aykırı buldu.

    Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında
    Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

    Salda Gölü'ne millet bahçesi projesine karşı açıklamaları ile tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ekoloji örgütleri sert tepki gösterdi.

    Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a
    Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

    EMEP İzmir İl Örgütü fabrikalardaki Kovid-19 vakalara ilişkin açıklama yaparak, salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadele etmeye çağırdı.