Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Van Bahçesaray'da saat 12.48 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita Mapquest'ten alınmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 12.48 sularında Van Bahçesaray'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Van Bahçesaray'a 13.9 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7.5 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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