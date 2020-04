Dr. Yaşar Ulutaş: Türkiye’de tanı kodları farklı giriliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair değerlendirmelerde bulundu. Salgının 213 ülkede yaklaşık 160 bin kişinin ölümüne neden olduğunu dile getiren Ulutaş, virüsün insandan insana damlacık ve temas yoluyla yayıldığının doğrulandığını hatırlattı

BİLGİ AKIŞI ŞEFFAF DEĞİL

Gerek Türkiye'de gerekse uluslararası platformlarda Sağlık Bakanlığının açıklamalarında belirtilen sayılara endişe ile bakıldığını ve bilgi paylaşımının şeffaf olmadığının düşünüldüğünü söyleyen Ulutaş, Adana'da 80'ı sağlık personeli olmak üzere 500'den fazla kişinin koronavirüse yakalandığının tahmin edildiğini ifade etti. Ulutaş, bu sayının yanı sıra bir grup hastanın da tedavilerine evde devam edildiğini söyledi.

Tüm dünyada hastalık kodları ICD-10 sistemi adı altında ortak olarak kullanıldığını söyleyen Ulutaş, ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health problems), hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası sınıflama sistemi olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yayınlandığını, sağlık sektöründe ve sağlık istatistiklerinde dünya çapında ortak kullanımdaki kodlama dizgesi olduğuna işaret etti.

Türkiye'de koronavirüs kesin almış veya şüphesi tanısı teşhislerinin İCD-10 tanı kodunun girildiğini aktaran Ulutaş, Sağlık Bakanlığının ise 4 Mart’ta yaptığı açıklamada koronavürüsü farklı bir kodla açıkladığını bunun uluslararası istatistikleri ve pandemi takibi açısından farklı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

FARKLI KODLAMA YANILTABİLİR

Ulaştan, "Bu kadar karmaşık ve kalabalık bir kodlama sisteminde üstelik bu yeni ve acil durum karşısında eğitimler de doğru düzgün yapılmamışken laboratuvar tanısı veya klinik tanı almış veya olası ya da şüpheli tanılı Kovid-19 vakalarının İCD kodlamasında farklılıklar olabilir mi? Bu farklılıklar pandemi takibi açısından konunun uzmanlarını yanıltıp rehavete kapılmalarına neden olabilir mi? Gerçek vaka ve ölüm sayıları için yukarıda belirtilen 15 adet ICD-10 tanı kodlarının toplamının alınması gerekmez mi? Tüm bu soruların cevabı Sağlık Bakanlığında gizli" dedi. (Adana/MA)

