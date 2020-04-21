Selahattin Demirtaş'a 8 yıl önceki konuşmaları ile ilgili yeni dava açıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 2. Olağanüstü Kongresi’nde ve HDP’nin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmalar, 3 Eylül 2016’da Alman Süddeutsche Zeitung Gazetesi’ne verdiği röportaj, 12 Şubat 2019 tarihinde hakkında CİMER’e yapılan şikayet ve çözüm sürecinde Kandil'de çekilen fotoğraf nedeniyle yeni bir dava açıldı. Demirtaş hakkında, 5 kez “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hazırlanan iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 14 Temmuz tarihinde görülecek.

BİRİNCİ OLAY: BDP KONGRESİ

MA'dan Berivan Altan'ın haberine göre Demirtaş hakkında hazırlanan 54 sayfalık iddianamede olay olay detaylandırılma yapılırken, 27 sayfa PKK/KCK yapılanmasına yer verildi.

Demirtaş’ın 2012 yılında yapılan kongre döneminde tutuklu olan siyasetçiler Hatip Dicle, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız ve İbrahim Ayhan için “siyasi rehine” ifadesini kullanması da iddia makamı tarafından “PKK terör örgütü mensuplarını ‘siyasi rehine’ olarak lanse ettiği” ileri sürüldü.

İKİNCİ OLAY: HDP KONGRESİ

HDP’nin 2. Olağan Büyük Kongresi’ne yönelik A.Ç. isimli şahsın şikayeti üzerine re’sen soruşturma başlatıldığının belirtildiği ikinci olayda ise Demirtaş’ın kongrede sarf ettiği ve o dönem bölge kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin sözleri suçlama konusu yapıldı.

ÜÇÜNCÜ OLAY: ALMAN GAZETESİNE RÖPORTAJ

İddianamede üçüncü olay olarak yer alan kısımda ise Demirtaş hakkında, verdiği bir röportajdan kaynaklı Başbakanlık İletişim Merkezi’ne şikayette bulunulması yer aldı. İsimsiz dilekçede "Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajının incelenmesini ve hakkında yasal işlemlerin ivedilikle yapılmasını vatandaş olarak zorunlu görmekteyim…” ifadesi yer aldı.

DÖRDÜNCÜ OLAY: CİMER BAŞVURUSU

İddianamede yer alan 4’üncü olay ise Demirtaş hakkında 12 Şubat 2019 tarihinde bir kişi tarafından Youtube'da yer alan bir konuşmanın URL adresiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı şikayet oldu.

BEŞİNCİ OLAY: ÇÖZÜM SÜRECİ

Son olarak 5’inci olay olarak iddianamede yer alan şikayet, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na 25 Mayıs 2016’da yapılan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş’ın çözüm sürecinde Kandil’de çekildiği fotoğrafa ilişkin şikayet oldu.

DEMİRTAŞ: CÜMLELERİMİN ÖNE ARKASI KESİLDİ

Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden gönderdiği yazılı savunmada, konuşmaların partinin eş başkanı sıfatıyla, Kürt sorunu başta olmak üzere parti programında ifadesini bulan görüşler temel alınarak, çözüm yöntemine ilişkin öneriler, iktidara yönelik eleştiriler içerdiğini vurguladı. Demirtaş, “Konuşmamın tamamına dair bilirkişi çözümü yapıldığında, içerik daha net anlaşılacaktır. Cümlelerimin önü ve arkası kesilerek yapılan alıntılarla soruşturma yürütülmesi adil ve etkin soruşturma ilkesinin ihlali olur. Her iki konuşmamın da bütünü incelendiğinde, şiddete açıkça karşı olduğum ve kınadığımı belirttiğim görülecektir” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay içtihatlarına da yer verilen iddianamenin sonuç kısmında, iddia makamı Demirtaş’ın HDP ve BDP bünyesinde yapılan kongrelerde, gazete röportajları ve diğer konuşmalarında, "PKK/KCK silahlı terör örgütünü meşru gösterdiğini” iddia ederek, “Bu suretle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesine muhalefet ettiği” iddiasıyla cezalandırılmasını istedi. (HABER MERKEZİ)

Demirtaş: İktidarın ayırımcı uygulamaları moralimizi bozmamalı

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi