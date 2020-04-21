TESK, gıdada bireysel kartlara taksit imkanı sağlanmasını istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda alışverişlerinde bireysel kartlara da geçici süreliğine taksit imkanı sağlanmasını istedi.

Palandöken, "Bu süreçte ekonominin istikrarı için ilave tedbirler alınmalı, gıda alışverişlerinde bireysel kartlara da geçici süreliğine taksit imkanı sağlanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu zorlu dönemde hem bakkal hem de marketlerin üzerindeki ekonomik baskının azaltılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Palandöken, “Evinden çıkmayan halkımız ve bu süreçte dükkanlarını kapatan tüm esnafımız ve hane halkını rahatlatmak için geçici süreyle bireysel kartlar için de gıda harcamalarına taksitlendirme imkanı değerlendirilmeli. Gıda sektöründe bireysel kredi kartına taksit imkanı, bu dönem özelinde ekonomide önemli ölçüde rahatlama ve ödemelerin görece yayılmasını sağlayacak. Bu sayede hem tüketici üzerindeki ödeme yükü hafifler hem de esnafımız ticaretine sorunsuz devam eder” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)