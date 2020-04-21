Derik Belediyesi kayyumu: Meclis toplanana kadar görevi memurlar yürütecek

Ahmet KANBAL

Mardin’in Derik Belediyesi’ne 16 Kasım 2019 tarihinde İlçe Kaymakamı Hasan Kafkas’ın kayyım olarak atanmasının ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye Meclis üyeleri belediye binasına alınmamaya başlandı. HDP'li üyeler, bunun üzerine hem belediyeye alınmamaları hem de her ayın ilk haftası yapılması gereken Belediye Meclis toplantılarına çağrılmamalarının gerekçesini öğrenmek için dilekçe verdi. Kayyım Hasan Kafkas, HDP’li üyelerin verdiği dilekçeye cevap verdi.

KHK TARİHİ YANLIŞ YAZILDI

Kayyım Kafkas'ın, verdiği cevapta 1 Eylül 2016 günü yayımlanan 29818 Sayılı Resmi Gazete’nin 1 Ocak 2019’da yayımlandığını belirtmesi dikkati çekti. Kayyım Kafkas, HDP'lilerin toplantılara çağrılmamasına gerekçe olarak ise, 29818 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 38 ve 40’ıncı maddeleri ile Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddelerinde yapılan düzenlemeleri gösterdi. Yine, verilen cevapta Belediye Kanunu’nun 45’inci Maddesi’nin (b) bendine eklenen maddeye dikkat çekildi.

KAYYIM 'YENİ SEÇİM'E İŞARET ETTİ

Kayyım Kafkas, ilgili maddede düzenlenen şu ifadelere cevabında yer verdi: "Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46’ıncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31'inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.”

Kafkas, cevabın devamında ise, “Belediye Meclisi’nin; meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar Derik Belediye Başkanlığı’nın Meclis görevi Belediye Encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülecektir” ifadelerine yer verdi.

MECLİSİN İRADESİ GASBEDİLDİ

Söz konusu cevabı değerlendiren Derik Belediye Meclisi’nin HDP’li Grup Sözcüsü Mehmet Emin Kaya, kayyımın cevabının "Meclisin iradesinin gaspı" şeklinde yorumladı. Kaya, “Cevaptan anladığımız kadarı ile Meclisin kayyum tarafından feshedildiğini görüyoruz. Kayyumun kendisi zaten halkın iradesinin gasp edilmesidir. Bu verilen cevap ile birlikte daha önce belediye eşbaşkanlarımız üzerinden yapılan irade gaspı bu defa da belediye meclisinin bu şekilde ortadan kaldırılması ile yapıldı. Biz bu irade gaspını kabul etmeyeceğiz. Daha önce olduğu gibi yine mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. (Mardin/MA)