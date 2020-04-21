Tohum fiyatları artış yüzde 14, yem fiyatları yüzde 9,7 arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşanan tarımda maliyetler de her geçen dönem yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,58; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,39 artış gösterdi.

Yıllık en fazla azalış yüzde 1,55 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 9,74 ile hayvan yemi, yüzde 10,66 ile malzemeler ve yüzde 14,03 tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.

Alt gruplar itibariyle 2020 Şubat ayında bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 1,22 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,70 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,51 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu. 2020 Şubat ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 0,88 ile makine bakım masrafları, yüzde 0,93 ile malzemeler ve yüzde 1,87 ile hayvan yemi oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)