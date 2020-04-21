THY, Rusya’dan Türkiye’ye dönmeye çalışan öğrencilerden bilet için fahiş fiyat istedi

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunan Türk öğrenciler için 22 Nisan’da Moskova’dan uçuş düzenleneceğini duyurdu. THY, biletleri 280 dolardan satışa sundu.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre, bilet satışı için internet bağlantısı açılmadı, öğrencilerin biletleri belirli yerlerden belirli saatlerde alabileceği duyuruldu. Bulundukları şehirlerden bilet alamadıklarını belirten öğrenciler, tedbir kapsamında şehirlerarası geçiş yapamadıklarına da dikkat çekti.

Pyatigorsk şehrinde bulunan Aysuhan Köse, “Biletin fiyatı başta 280 dolardı, bir gün sonra ise 322 dolara çıktı. Bileti alabileceğimiz bir internet bağlantısı da, şehrimizde bileti alabileceğimiz THY ofisi de yok. Bu yüzden biletin her gün artmasından ve mağdur olmaktan korkuyoruz. İlk fiyatı bile zorla denkleştirebildik” dedi. THY’yi aradıklarında “Böyle bir uçuşla ilgili bilgimiz yok” yanıtını aldıklarını belirten Köse, “Büyükelçiliği arıyoruz, onlar da THY’ye yönlendiriyor. Fiyatı ve şartları THY’nin belirlediğini söylüyorlar. Hâlâ belirsizlik içindeyiz. Sadece, ayın 20’si ve 21’inde THY’nin belirlediği bazı şehirlerden ve havalimanından bilet alabileceğimiz bilgisine ulaştık. THY yetkilileri, büyükelçilikten haber beklememiz gerektiğini söylüyor. Dönememekten endişeleniyoruz” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Türkiye’ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerin, ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklarla iletişime geçmelerini, Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi. (HABER MERKEZİ)

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