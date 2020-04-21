Arsenal futbolcuları ve teknik heyet yüzde 12,5'luk maaş indirimini kabul etti

İngiliz Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını kabul etti.

Arsenal'dan yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle azalan finansal gelirler nedeniyle, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.

İngiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu zorlu zamanda kulübümüzü desteklemek için bir araya gelen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız." ifadesine yer verildi. Kulüpte daha önce de yöneticiler maaş indirimine gitmişti. (Ankara/AA)

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