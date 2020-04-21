İlave gümrük vergisinde sıra tekstil, konfeksiyon, deri ve ayakkabıda

İthalata ilişkin ilave gümrük vergilerine her geçen gün yenileri ekleniyor. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son kararlara göre; tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergileri getirildi.

Daha önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde karar hükümlerinin geçerli olmayacağı açıklandı.

Üç gün önce vidadan kaynak teline, hoparlörden saate onlarca ürüne uygulanacak yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ek gümrük vergisi oranları açıklanmıştı. 18 Nisan'da gümrük vergisi oranı fahiş şekilde zamlanan ürünler arasında yüzde 50 ile video oyun konsolu da bulunuyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Birçok ürünün ithalatında fahiş miktarda ilave gümrük vergisi uygulanacak