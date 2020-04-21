Türkiye'de koronavirüs: 2259 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 259'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 259'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma yasağına dair yeni genelge yayımladı. Genelgeye göre kısıtlama süresince fırın ve marketler açık olacak.

• DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür.

21 Nisan 2020 07:30
Son Güncellenme: 21 Nisan 2020 12:50
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19:33

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"İÇİMİZDE VİRÜSÜ TAŞIYAN OLABİLİR, TEST YAPILMADIĞI İÇİN BİLEMİYORUZ"

İstanbul'da kahve üreten bir fabrikada çalışan kadın işçi Evrensel'e mektup yazdı. İşçi mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Aynı yerde bulunduğumuz diğer fabrikada koronavirüs çıkan işçileri ve karantinada olanları duydukça bizimde psikolojimiz bozuluyor. İşe gidip çalışmak bile istemiyoruz ama çocuklarımız ve ailemiz için buna mecburuz… Binamızda, mahallemizde virüse yakalanan insanlar var ve dediklerine göre belirtisi olmamış test yapılana kadar. Yani bizim de içimizde bu virüsü taşıyan işçiler olabilir. Fabrikada test yapılmadığı için bilemiyoruz."

İşçi mektubu: İçimizde virüsü taşıyan olabilir, test yapılmadığı için bilemiyoruz

İşçi mektubu: İçimizde virüsü taşıyan olabilir, test yapılmadığı için bilemiyoruz

 

19:08

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KOVİD-19 NEDENİYLE CAN KAYBI 2 BİN 259'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 119 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 259'a, vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi.

Koronavirüs sebebiyle 119 kişi daha yaşamını yitirdi

Koronavirüs sebebiyle 119 kişi daha yaşamını yitirdi

18:09

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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BİZE YASAK OLAN AKP'Lİ BELEDİYEYE SERBEST

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmek dağıtımının yasaklanmasıyla başlayan gelişmeler üzerine yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘şov’ olarak değerlendirdiği süreç, aslında bizlerin bin bir zorlukla halkımız için verdiği hizmet mücadelesinden başka bir şey değildir. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı süreci aşması için gösterdiğimiz samimi katkı ve çalışmalar bundan sonra da devam edecektir" denildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Bize yasak olan AKP'li belediyeye serbest

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Bize yasak olan AKP'li belediyeye serbest

 

17:44

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CHP AYRIMCI İNFAZ DÜZENLEMESİNİ AYM'YE TAŞIYOR

Ayrımcı infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesine taşımaya hazırlandıklarını belirten CHP Milletvekili Turan Aydoğan, geçmişte sıkıntılı kararlar alan AYM için “Bir hukuk kurumu gibi dik mi duracak, yoksa erkin altında mı ezilecek? Beraber göreceğiz” dedi.

CHP, ayrımcı infaz düzenlemesini AYM'ye taşıyor

CHP, ayrımcı infaz düzenlemesini AYM'ye taşıyor

 

17:44

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TÜRMOB: İŞSİZ SAYISI 10 MİLYONU AŞABİLİR

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, salgının yarattığı ekonomik krizin 10 milyonu aşkın kişiyi işsiz bırakabileceğini açıkladı.

TÜRMOB: İşsiz sayısı 10 milyonu aşabilir

TÜRMOB: İşsiz sayısı 10 milyonu aşabilir

17:12

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DİYARBAKIR'DA TEST SAYISI YETERSİZ

Koranavirüs salgınına dair Türkiye’de günlük 40 bin test bandı yakalanmasına rağmen Siirt, Mardin ve Şırnak illerinin de testlerinin yapıldığı Diyarbakır’da toplam sayının dün itibarıyla 2 bin 500 olduğu öğrenildi. Bu nedenle vakaların saptanmasında yetersiz kalındığını söyleyen Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, salgının kontrol altına alınması için taramalarla hasta sayısının bulunulmasını ve yeterli test yapılması gerektiğini söyledi.

Bölgenin merkezlerinden biri olan Diyarbakır’da koronavirüs test sayısı yetersiz

Bölgenin merkezlerinden biri olan Diyarbakır’da koronavirüs test sayısı yetersiz

 

17:01

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ERDOĞAN, SALGININ YATAY SEYRE GEÇTİĞİNİ SAVUNDU

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, gelinen noktaada salgının yatay seyre geçmeye başladığını savundu. Ramazan ayı boyunca da tedbirlerin süreceğini ifade eden Erdoğan, "Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz

Erdoğan: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz

 

17:01

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BATIÇİM’DE ÜRETİM SÜRÜYOR İŞÇİLERİN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

İzmir’in Bornova ilçesinde kurulu olan Batıçim’de sokağa çıkma yasaklarında çalışmaya devam ettiklerini aktaran işçiler, fabrikada örgütlü Çimse-İş Sendikasına tepkili.

Batıçim’de üretim sürüyor işçilerin endişesi büyüyor

Batıçim’de üretim sürüyor işçilerin endişesi büyüyor

16:29

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İİSŞP DÖNEM SÖZCÜSÜ SİNAN CEVİZ: İŞÇİ ÇALIŞACAK HAYATI HİÇE SAYILACAK

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesinde işçilerin kapsam dışında tutulmasına tepki gösterdi.

İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz: İşçi çalışacak hayatı hiçe sayılacak

İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz: İşçi çalışacak hayatı hiçe sayılacak

16:19

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SES: SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ, BİNLERCE SAĞLIK EMEKÇİSİ ENFEKTE OLDU

Salgının başından bu yana 24 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken SES, hala en temel koruyucu malzemelerin temininde sorun yaşandığına dikkat çekti.

SES: Sorunlar çözülmedi, binlerce sağlık emekçisi enfekte oldu

SES: Sorunlar çözülmedi, binlerce sağlık emekçisi enfekte oldu

16:08

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SES İZMİR ŞUBESİ: SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SAYISI ARTTIRILARAK İŞ YÜKÜ AZALTILMALIDIR

Koronavirüs salgını döneminde sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çeken SES İzmir Şubesi, “Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır” dedi.

SES İzmir Şubesi: Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır

SES İzmir Şubesi: Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır

15:58

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TERSANELERDEKİ VAKA ARTIŞINI PROTESTO ETMEK İSTEYEN LİMTER-İŞ ÜYELERİNE PARA CEZASI

DİSK Limter-İş Sendikası üye ve yöneticileri, Tuzla’daki tersanelerde virüs salgınının yayılmasını protesto etmek için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alındı.

Tersanelerdeki vaka artışını protesto etmek isteyen Limter-İş üyelerine para cezası

Tersanelerdeki vaka artışını protesto etmek isteyen Limter-İş üyelerine para cezası

15:49

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EK GÜMRÜK VERGİLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemelerine ek gümrük vergisi getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ek gümrük vergilerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi

15:47

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HDP'DEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNE DÖNÜK KANUN TEKLİFİ

HDP, koronavirüs salgını kapmasında Türk Tabipler Birliğinin Sağlık Bakanına gönderdiği mektuptaki talepler doğrultusunda, sağlık emekçilerini ücretsiz izne çıkarılmasına karşı kanun teklifi verdi.

 

15:40

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İZMİR KİTAP FUARI 28 KASIM-6 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

İzmir'de 11-19 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi.

25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi

25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi

12:35

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YAŞAM SAVUNUCULARI KORONAVİRÜS BAHANESİYLE KAZDAĞLARI'NDAN ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Kazdağları'nda 270 gündür altın şirkete karşı direnen yaşam savunucuları,  İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gerekçe gösterilerek direniş alanından çıkarılmaya çalışılıyor. Alanda izolasyonu sağlayan ve dışarıdan girişleri kapatan yaşam savnucuları, “Bizler zaten salgına karşı izole bir durumdayız. Bu kararın corona mücadelesi ile ne alakası var?” dediler.

Yaşam savunucuları koronavirüs bahanesiyle Kazdağları'ndan çıkarılmaya çalışılıyor

Yaşam savunucuları koronavirüs bahanesiyle Kazdağları'ndan çıkarılmaya çalışılıyor

11:53

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KARANTİNAYA ALINAN YERLEŞİMLERE YENİLERİ EKLENİYOR

Bazı yurttaşlarda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine il/ilçe hıfzıssaha kurullarınca yerleşimlerin karantinaya alınması uygulaması sürüyor. Kilis'te Beşenli köyüne bağlı Aşağı Beşenli mezrası 5 Mayıs'a kadar karantina altına alındı. Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

11:05

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AİBÜ'DE KOVİD-19 ANKETİ ADIN ALTINDA FİŞLEME ÇALIŞMASI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüm akademik ve idari personele gönderdiği bir ankette Covid-19 etkilerini inceleme bahanesiyle fişleme çalışması yaptı. Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz imzasıyla gönderilen ankette personele dini inancı, siyasi görüşü, devlet başkanına güven gibi sorular soruldu. Ankette "Covid-19 Allah’ın büyük bir cezasıdır" sorusuna ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabı verilmesi istendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi

10:51

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GIDADA BİREYSEL KARTLARA TAKSİT TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda alışverişlerinde bireysel kartlara da geçici süreliğine taksit imkanı sağlanmasını istedi.

TESK, gıdada bireysel kartlara taksit imkanı sağlanmasını istedi

TESK, gıdada bireysel kartlara taksit imkanı sağlanmasını istedi

10:27

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BURSA’DA İŞÇİ DANIŞMA HATTI AÇILDI

Salgın sürecinde işçilerin yaşadığı hak gaspları arttı. Birçok ilde olduğu gibi Emek Partisi Bursa İl Örgütü işçilerin çalıştıkları fabrika ve işyerlerinde yaşanan hak gasplarını danışabilecekleri bir danışma hattı kurdu. Duyuruda "Çalıştığın fabrikalardan gelişmeleri aktarmak, haklarına dönük saldırılar karşısında neler yapabileceğini ve hukuki süreci danışmak için bize ulaş” denildi.

Bursa’da işçi danışma hattı açıldı

Bursa’da işçi danışma hattı açıldı

09:30

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THY'DEN TÜRKİYE’YE DÖNMEYE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE FAHİŞ FİYATLI BİLET

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunan Türk öğrenciler için 22 Nisan’da Moskova’dan uçuş düzenleneceğini duyurdu. THY, biletleri 280 dolardan satışa sundu. Bilet satışı için internet bağlantısı açılmadı, öğrencilerin biletleri belirli yerlerden belirli saatlerde alabileceği duyuruldu. Bulundukları şehirlerden bilet alamadıklarını belirten öğrenciler, tedbir kapsamında şehirlerarası geçiş yapamadıklarına da dikkat çekti.

THY, Rusya’dan Türkiye’ye dönmeye çalışan öğrencilerden bilet için fahiş fiyat istedi

THY, Rusya’dan Türkiye’ye dönmeye çalışan öğrencilerden bilet için fahiş fiyat istedi

07:33

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DİSK YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEYİT ASLAN: BİRLİK VE MÜCADELE HER ŞARTTA MÜMKÜN

Koronavirüs salgını, sınıfsal çelişkilerin derinliğini de bir kez daha günyüzüne çıkardı. Bir yandan süren "Evde kal" çağrılarına "Sosyal mesafe" uyarılana rağmen dip dibe devam eden üretim, hükümetin açıkladığı her türlü pakette patronlardan yana aldığı tutum, salgının her gün işe gitmek zorunda kalan milyonlarda ve ailelerinde yoğunlaşması, emekçiye ücretsiz izni ve sefalete reva gören yeni yasalar... Her biri korona krizinde emek/sermaye çelişkisini daha da yakıcı biçimde ortaya çıkardı. Bu sene, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a bu koşullarda gidiyoruz. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, salgın koşullarında karşılanan 1 Mayıs öncesi sorularımızı yanıtladı.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

07:14

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GIDA KRİZİ RİSKİ BÜYÜDÜ (2) | SUÇLU VİRÜS MÜ, ÇÖZÜM NEREDE?

Pandemi ile artan gıda krizi riskine ilişkin Akademisyen Atakan Büke'nin Evrensel'e yazdığı yazının ikinci bölümü yayımlandı.

"Üreticilerin uzun bir süredir ağır kredi borç yükleri altında ezildikleri biliniyor ve bu durum kısa süreli şoklar karşısında bile dayanma ve üretimi sürdürme kapasitesini iyice daraltıyor. Bu noktada tarımsal üretimden kopan bir üreticinin nadiren üretime tekrar döndüğünü de ayrıca not etmek gerek. Hızla derinleşebilecek bir üretim krizini önlemek adına kısa vadede alınması gereken tedbirleri ayrıca önemli hale getiriyor. ..."

Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

06:46

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TEKGIDA-İŞ'İN PATRONLARI KORUYAN AÇIKLAMASINA DAİR TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş’in Genel Başkanı Mustafa Türkel, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına ilişkin skandal bir açıklama yapmıştı: “İşyeri dışında ve içinde kendimizi koruyarak ve düşünerek önlem almazsak işyerinde ortaya çıkan virüs vakalarının sorumlusu işletmelerimiz ve işverenlerimiz olamaz.” Salgın döneminde yeterli önlemlerin alınmadığı, yan yana çalışılan fabrikalarda ortaya çıkan vakalara rağmen patronları korumaya yönelik açıklamaya tepkiler sürüyor. Evrensel'e yazan Tekgıda-İş üyesi bir işçi, "Herkes patronları koruma derdine düşmüş" diyor.

Gıda işçileri yazdı: Herkes patronları koruma derdine düşmüş

Gıda işçileri yazdı: Herkes patronları koruma derdine düşmüş

06:32

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BELEDİYE İŞÇİLERİ YETERLİ ÖNLEM İSTİYOR

Koronavirüs salgını koşullarında sağlık çalışanlarından sonra en fazla risk altında bulunanlardan biri de belediye işçileri. Virüse yakalanmaktan, ailelerine bulaştırmaktan korktuklarını dile getiren işçiler, önlemlerin artırılmasını, koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

Belediye işçileri koşullarının iyileştirilmesini istiyor

Belediye işçileri koşullarının iyileştirilmesini istiyor

DÜN NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını nedeniyle patronlara çekilen kıyaktan yararlanan işverenlerin kısa çalışma ödeneğine yaptığı başvurulara dair detaylar açıklandı. Patronların, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurduğu belirtildi. Bu, milyonlarca kişinin, fondan yapılacak ödeme ile asgari ücretin altında belirlenen ücretle geçinmeye çalışacağı anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde, 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, kısıtlamanın detaylarına ilişkin genelge yayımladı. Kısıtlamanın ilk iki günü yurttaşlar zorunlu ihtiyaçları için, belirlenen saatlerde market ya da fırınlara gidebilecek.

Koronavirüs sebebiyle 119 kişi daha yaşamını yitirdi
Koronavirüs sebebiyle 119 kişi daha yaşamını yitirdi

Türkiye'de Kovid-19 hastalığı sebebiyle son 24 saatte 119 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 259'a yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Bize yasak olan AKP'li belediyeye serbest
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Bize yasak olan AKP'li belediyeye serbest

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ekmek dağıtım hizmetinin yasaklanması ve sonrasındaki gelişmelere dair açıklama yaptı, "Bize yasak olan, AK Partili belediye için serbest bırakılmış" dedi.

Bölgenin merkezlerinden biri olan Diyarbakır’da koronavirüs test sayısı yetersiz
Bölgenin merkezlerinden biri olan Diyarbakır’da koronavirüs test sayısı yetersiz

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, kentteki koronavirüs testi sayısının azlığı sebebiyle vakaların saptanmasında yetersiz kalındığını belirtti.

İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz: İşçi çalışacak hayatı hiçe sayılacak
İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz: İşçi çalışacak hayatı hiçe sayılacak

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesinde işçilerin kapsam dışında tutulmasına tepki gösterdi.

Erdoğan: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz
Erdoğan: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz

Salgının yatay seyre geçmeye başladığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi.

SES: Sorunlar çözülmedi, binlerce sağlık emekçisi enfekte oldu
SES: Sorunlar çözülmedi, binlerce sağlık emekçisi enfekte oldu

Salgının başından bu yana 24 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken SES, hala en temel koruyucu malzemelerin temininde sorun yaşandığına dikkat çekti.

Paralel evrende taklalar: Üzüm de yedirmeyiz, bağcıyı da bağlarız
Paralel evrende taklalar: Üzüm de yedirmeyiz, bağcıyı da bağlarız

Salgın koşullarında da bu saldırganlığı sürdürmesinin kendisi açısından bir mantığı elbette var: İktidar cebi şişkinler dışında geniş halk kesimleri açısından süreci yönetmekte zorlanıyor.

Depolar doldu, petrol fiyatları çakıldı
Depolar doldu, petrol fiyatları çakıldı

Petrol fiyatları, depolama kapasitesinin aşılması üzerine yüzde 300 ile tarihin en sert günlük düşüşünü yaşadı ve fiyatı eksiye düştü.

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