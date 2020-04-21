Türkiye'de koronavirüs: 2259 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

19:33 Paylaş "İÇİMİZDE VİRÜSÜ TAŞIYAN OLABİLİR, TEST YAPILMADIĞI İÇİN BİLEMİYORUZ" İstanbul'da kahve üreten bir fabrikada çalışan kadın işçi Evrensel'e mektup yazdı. İşçi mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Aynı yerde bulunduğumuz diğer fabrikada koronavirüs çıkan işçileri ve karantinada olanları duydukça bizimde psikolojimiz bozuluyor. İşe gidip çalışmak bile istemiyoruz ama çocuklarımız ve ailemiz için buna mecburuz… Binamızda, mahallemizde virüse yakalanan insanlar var ve dediklerine göre belirtisi olmamış test yapılana kadar. Yani bizim de içimizde bu virüsü taşıyan işçiler olabilir. Fabrikada test yapılmadığı için bilemiyoruz." İşçi mektubu: İçimizde virüsü taşıyan olabilir, test yapılmadığı için bilemiyoruz

19:08 Paylaş KOVİD-19 NEDENİYLE CAN KAYBI 2 BİN 259'A YÜKSELDİ Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 119 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 259'a, vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle 119 kişi daha yaşamını yitirdi

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17:44 Paylaş TÜRMOB: İŞSİZ SAYISI 10 MİLYONU AŞABİLİR Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, salgının yarattığı ekonomik krizin 10 milyonu aşkın kişiyi işsiz bırakabileceğini açıkladı. TÜRMOB: İşsiz sayısı 10 milyonu aşabilir

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17:01 Paylaş ERDOĞAN, SALGININ YATAY SEYRE GEÇTİĞİNİ SAVUNDU AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, gelinen noktaada salgının yatay seyre geçmeye başladığını savundu. Ramazan ayı boyunca da tedbirlerin süreceğini ifade eden Erdoğan, "Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi. Erdoğan: Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz

17:01 Paylaş BATIÇİM’DE ÜRETİM SÜRÜYOR İŞÇİLERİN ENDİŞESİ BÜYÜYOR İzmir’in Bornova ilçesinde kurulu olan Batıçim’de sokağa çıkma yasaklarında çalışmaya devam ettiklerini aktaran işçiler, fabrikada örgütlü Çimse-İş Sendikasına tepkili. Batıçim’de üretim sürüyor işçilerin endişesi büyüyor

16:19 Paylaş SES: SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ, BİNLERCE SAĞLIK EMEKÇİSİ ENFEKTE OLDU Salgının başından bu yana 24 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken SES, hala en temel koruyucu malzemelerin temininde sorun yaşandığına dikkat çekti. SES: Sorunlar çözülmedi, binlerce sağlık emekçisi enfekte oldu

15:47 Paylaş HDP'DEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNE DÖNÜK KANUN TEKLİFİ HDP, koronavirüs salgını kapmasında Türk Tabipler Birliğinin Sağlık Bakanına gönderdiği mektuptaki talepler doğrultusunda, sağlık emekçilerini ücretsiz izne çıkarılmasına karşı kanun teklifi verdi.

12:35 Paylaş YAŞAM SAVUNUCULARI KORONAVİRÜS BAHANESİYLE KAZDAĞLARI'NDAN ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR Kazdağları'nda 270 gündür altın şirkete karşı direnen yaşam savunucuları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gerekçe gösterilerek direniş alanından çıkarılmaya çalışılıyor. Alanda izolasyonu sağlayan ve dışarıdan girişleri kapatan yaşam savnucuları, “Bizler zaten salgına karşı izole bir durumdayız. Bu kararın corona mücadelesi ile ne alakası var?” dediler. Yaşam savunucuları koronavirüs bahanesiyle Kazdağları'ndan çıkarılmaya çalışılıyor

11:53 Paylaş KARANTİNAYA ALINAN YERLEŞİMLERE YENİLERİ EKLENİYOR Bazı yurttaşlarda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine il/ilçe hıfzıssaha kurullarınca yerleşimlerin karantinaya alınması uygulaması sürüyor. Kilis'te Beşenli köyüne bağlı Aşağı Beşenli mezrası 5 Mayıs'a kadar karantina altına alındı. Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

11:05 Paylaş AİBÜ'DE KOVİD-19 ANKETİ ADIN ALTINDA FİŞLEME ÇALIŞMASI Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüm akademik ve idari personele gönderdiği bir ankette Covid-19 etkilerini inceleme bahanesiyle fişleme çalışması yaptı. Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz imzasıyla gönderilen ankette personele dini inancı, siyasi görüşü, devlet başkanına güven gibi sorular soruldu. Ankette "Covid-19 Allah’ın büyük bir cezasıdır" sorusuna ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabı verilmesi istendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi

10:51 Paylaş GIDADA BİREYSEL KARTLARA TAKSİT TALEBİ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda alışverişlerinde bireysel kartlara da geçici süreliğine taksit imkanı sağlanmasını istedi. TESK, gıdada bireysel kartlara taksit imkanı sağlanmasını istedi

10:27 Paylaş BURSA’DA İŞÇİ DANIŞMA HATTI AÇILDI Salgın sürecinde işçilerin yaşadığı hak gaspları arttı. Birçok ilde olduğu gibi Emek Partisi Bursa İl Örgütü işçilerin çalıştıkları fabrika ve işyerlerinde yaşanan hak gasplarını danışabilecekleri bir danışma hattı kurdu. Duyuruda "Çalıştığın fabrikalardan gelişmeleri aktarmak, haklarına dönük saldırılar karşısında neler yapabileceğini ve hukuki süreci danışmak için bize ulaş” denildi. Bursa’da işçi danışma hattı açıldı

09:30 Paylaş THY'DEN TÜRKİYE’YE DÖNMEYE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE FAHİŞ FİYATLI BİLET Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunan Türk öğrenciler için 22 Nisan’da Moskova’dan uçuş düzenleneceğini duyurdu. THY, biletleri 280 dolardan satışa sundu. Bilet satışı için internet bağlantısı açılmadı, öğrencilerin biletleri belirli yerlerden belirli saatlerde alabileceği duyuruldu. Bulundukları şehirlerden bilet alamadıklarını belirten öğrenciler, tedbir kapsamında şehirlerarası geçiş yapamadıklarına da dikkat çekti. THY, Rusya’dan Türkiye’ye dönmeye çalışan öğrencilerden bilet için fahiş fiyat istedi

07:33 Paylaş DİSK YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEYİT ASLAN: BİRLİK VE MÜCADELE HER ŞARTTA MÜMKÜN Koronavirüs salgını, sınıfsal çelişkilerin derinliğini de bir kez daha günyüzüne çıkardı. Bir yandan süren "Evde kal" çağrılarına "Sosyal mesafe" uyarılana rağmen dip dibe devam eden üretim, hükümetin açıkladığı her türlü pakette patronlardan yana aldığı tutum, salgının her gün işe gitmek zorunda kalan milyonlarda ve ailelerinde yoğunlaşması, emekçiye ücretsiz izni ve sefalete reva gören yeni yasalar... Her biri korona krizinde emek/sermaye çelişkisini daha da yakıcı biçimde ortaya çıkardı. Bu sene, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a bu koşullarda gidiyoruz. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, salgın koşullarında karşılanan 1 Mayıs öncesi sorularımızı yanıtladı. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

07:14 Paylaş GIDA KRİZİ RİSKİ BÜYÜDÜ (2) | SUÇLU VİRÜS MÜ, ÇÖZÜM NEREDE? Pandemi ile artan gıda krizi riskine ilişkin Akademisyen Atakan Büke'nin Evrensel'e yazdığı yazının ikinci bölümü yayımlandı. "Üreticilerin uzun bir süredir ağır kredi borç yükleri altında ezildikleri biliniyor ve bu durum kısa süreli şoklar karşısında bile dayanma ve üretimi sürdürme kapasitesini iyice daraltıyor. Bu noktada tarımsal üretimden kopan bir üreticinin nadiren üretime tekrar döndüğünü de ayrıca not etmek gerek. Hızla derinleşebilecek bir üretim krizini önlemek adına kısa vadede alınması gereken tedbirleri ayrıca önemli hale getiriyor. ..." Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

06:46 Paylaş TEKGIDA-İŞ'İN PATRONLARI KORUYAN AÇIKLAMASINA DAİR TARTIŞMALAR SÜRÜYOR Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş’in Genel Başkanı Mustafa Türkel, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına ilişkin skandal bir açıklama yapmıştı: “İşyeri dışında ve içinde kendimizi koruyarak ve düşünerek önlem almazsak işyerinde ortaya çıkan virüs vakalarının sorumlusu işletmelerimiz ve işverenlerimiz olamaz.” Salgın döneminde yeterli önlemlerin alınmadığı, yan yana çalışılan fabrikalarda ortaya çıkan vakalara rağmen patronları korumaya yönelik açıklamaya tepkiler sürüyor. Evrensel'e yazan Tekgıda-İş üyesi bir işçi, "Herkes patronları koruma derdine düşmüş" diyor. Gıda işçileri yazdı: Herkes patronları koruma derdine düşmüş

06:32 Paylaş BELEDİYE İŞÇİLERİ YETERLİ ÖNLEM İSTİYOR Koronavirüs salgını koşullarında sağlık çalışanlarından sonra en fazla risk altında bulunanlardan biri de belediye işçileri. Virüse yakalanmaktan, ailelerine bulaştırmaktan korktuklarını dile getiren işçiler, önlemlerin artırılmasını, koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Belediye işçileri koşullarının iyileştirilmesini istiyor

DÜN NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını nedeniyle patronlara çekilen kıyaktan yararlanan işverenlerin kısa çalışma ödeneğine yaptığı başvurulara dair detaylar açıklandı. Patronların, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurduğu belirtildi. Bu, milyonlarca kişinin, fondan yapılacak ödeme ile asgari ücretin altında belirlenen ücretle geçinmeye çalışacağı anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde, 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, kısıtlamanın detaylarına ilişkin genelge yayımladı. Kısıtlamanın ilk iki günü yurttaşlar zorunlu ihtiyaçları için, belirlenen saatlerde market ya da fırınlara gidebilecek.