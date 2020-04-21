Türkiye'de koronavirüs: 2259 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

"İÇİMİZDE VİRÜSÜ TAŞIYAN OLABİLİR, TEST YAPILMADIĞI İÇİN BİLEMİYORUZ"
İstanbul'da kahve üreten bir fabrikada çalışan kadın işçi Evrensel'e mektup yazdı. İşçi mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Aynı yerde bulunduğumuz diğer fabrikada koronavirüs çıkan işçileri ve karantinada olanları duydukça bizimde psikolojimiz bozuluyor. İşe gidip çalışmak bile istemiyoruz ama çocuklarımız ve ailemiz için buna mecburuz… Binamızda, mahallemizde virüse yakalanan insanlar var ve dediklerine göre belirtisi olmamış test yapılana kadar. Yani bizim de içimizde bu virüsü taşıyan işçiler olabilir. Fabrikada test yapılmadığı için bilemiyoruz."
İşçi mektubu: İçimizde virüsü taşıyan olabilir, test yapılmadığı için bilemiyoruz
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BİZE YASAK OLAN AKP'Lİ BELEDİYEYE SERBEST
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmek dağıtımının yasaklanmasıyla başlayan gelişmeler üzerine yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘şov’ olarak değerlendirdiği süreç, aslında bizlerin bin bir zorlukla halkımız için verdiği hizmet mücadelesinden başka bir şey değildir. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı süreci aşması için gösterdiğimiz samimi katkı ve çalışmalar bundan sonra da devam edecektir" denildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Bize yasak olan AKP'li belediyeye serbest