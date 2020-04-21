Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

09:30 Paylaş THY'DEN TÜRKİYE’YE DÖNMEYE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE FAHİŞ FİYATLI BİLET Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunan Türk öğrenciler için 22 Nisan’da Moskova’dan uçuş düzenleneceğini duyurdu. THY, biletleri 280 dolardan satışa sundu. Bilet satışı için internet bağlantısı açılmadı, öğrencilerin biletleri belirli yerlerden belirli saatlerde alabileceği duyuruldu. Bulundukları şehirlerden bilet alamadıklarını belirten öğrenciler, tedbir kapsamında şehirlerarası geçiş yapamadıklarına da dikkat çekti. THY, Rusya’dan Türkiye’ye dönmeye çalışan öğrencilerden bilet için fahiş fiyat istedi

07:33 Paylaş DİSK YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEYİT ASLAN: BİRLİK VE MÜCADELE HER ŞARTTA MÜMKÜN Koronavirüs salgını, sınıfsal çelişkilerin derinliğini de bir kez daha günyüzüne çıkardı. Bir yandan süren "Evde kal" çağrılarına "Sosyal mesafe" uyarılana rağmen dip dibe devam eden üretim, hükümetin açıkladığı her türlü pakette patronlardan yana aldığı tutum, salgının her gün işe gitmek zorunda kalan milyonlarda ve ailelerinde yoğunlaşması, emekçiye ücretsiz izni ve sefalete reva gören yeni yasalar... Her biri korona krizinde emek/sermaye çelişkisini daha da yakıcı biçimde ortaya çıkardı. Bu sene, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a bu koşullarda gidiyoruz. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, salgın koşullarında karşılanan 1 Mayıs öncesi sorularımızı yanıtladı. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

07:14 Paylaş GIDA KRİZİ RİSKİ BÜYÜDÜ (2) | SUÇLU VİRÜS MÜ, ÇÖZÜM NEREDE? Pandemi ile artan gıda krizi riskine ilişkin Akademisyen Atakan Büke'nin Evrensel'e yazdığı yazının ikinci bölümü yayımlandı. "Üreticilerin uzun bir süredir ağır kredi borç yükleri altında ezildikleri biliniyor ve bu durum kısa süreli şoklar karşısında bile dayanma ve üretimi sürdürme kapasitesini iyice daraltıyor. Bu noktada tarımsal üretimden kopan bir üreticinin nadiren üretime tekrar döndüğünü de ayrıca not etmek gerek. Hızla derinleşebilecek bir üretim krizini önlemek adına kısa vadede alınması gereken tedbirleri ayrıca önemli hale getiriyor. ..." Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

06:46 Paylaş TEKGIDA-İŞ'İN PATRONLARI KORUYAN AÇIKLAMASINA DAİR TARTIŞMALAR SÜRÜYOR Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş’in Genel Başkanı Mustafa Türkel, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına ilişkin skandal bir açıklama yapmıştı: “İşyeri dışında ve içinde kendimizi koruyarak ve düşünerek önlem almazsak işyerinde ortaya çıkan virüs vakalarının sorumlusu işletmelerimiz ve işverenlerimiz olamaz.” Salgın döneminde yeterli önlemlerin alınmadığı, yan yana çalışılan fabrikalarda ortaya çıkan vakalara rağmen patronları korumaya yönelik açıklamaya tepkiler sürüyor. Evrensel'e yazan Tekgıda-İş üyesi bir işçi, "Herkes patronları koruma derdine düşmüş" diyor. Gıda işçileri yazdı: Herkes patronları koruma derdine düşmüş

06:32 Paylaş BELEDİYE İŞÇİLERİ YETERLİ ÖNLEM İSTİYOR Koronavirüs salgını koşullarında sağlık çalışanlarından sonra en fazla risk altında bulunanlardan biri de belediye işçileri. Virüse yakalanmaktan, ailelerine bulaştırmaktan korktuklarını dile getiren işçiler, önlemlerin artırılmasını, koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Belediye işçileri koşullarının iyileştirilmesini istiyor

DÜN NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını nedeniyle patronlara çekilen kıyaktan yararlanan işverenlerin kısa çalışma ödeneğine yaptığı başvurulara dair detaylar açıklandı. Patronların, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurduğu belirtildi. Bu, milyonlarca kişinin, fondan yapılacak ödeme ile asgari ücretin altında belirlenen ücretle geçinmeye çalışacağı anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde, 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, kısıtlamanın detaylarına ilişkin genelge yayımladı. Kısıtlamanın ilk iki günü yurttaşlar zorunlu ihtiyaçları için, belirlenen saatlerde market ya da fırınlara gidebilecek.