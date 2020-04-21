Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 140'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2140'a, vaka sayısı 90 bin 980'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma yasağına dair yeni genelge yayımladı. Genelgeye göre kısıtlama süresince fırın ve marketler açık olacak.

• DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür.

21 Nisan 2020 07:30
Son Güncellenme: 21 Nisan 2020 10:01
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09:30

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THY'DEN TÜRKİYE’YE DÖNMEYE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE FAHİŞ FİYATLI BİLET

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunan Türk öğrenciler için 22 Nisan’da Moskova’dan uçuş düzenleneceğini duyurdu. THY, biletleri 280 dolardan satışa sundu. Bilet satışı için internet bağlantısı açılmadı, öğrencilerin biletleri belirli yerlerden belirli saatlerde alabileceği duyuruldu. Bulundukları şehirlerden bilet alamadıklarını belirten öğrenciler, tedbir kapsamında şehirlerarası geçiş yapamadıklarına da dikkat çekti.

THY, Rusya’dan Türkiye’ye dönmeye çalışan öğrencilerden bilet için fahiş fiyat istedi

THY, Rusya’dan Türkiye’ye dönmeye çalışan öğrencilerden bilet için fahiş fiyat istedi

07:33

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DİSK YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEYİT ASLAN: BİRLİK VE MÜCADELE HER ŞARTTA MÜMKÜN

Koronavirüs salgını, sınıfsal çelişkilerin derinliğini de bir kez daha günyüzüne çıkardı. Bir yandan süren "Evde kal" çağrılarına "Sosyal mesafe" uyarılana rağmen dip dibe devam eden üretim, hükümetin açıkladığı her türlü pakette patronlardan yana aldığı tutum, salgının her gün işe gitmek zorunda kalan milyonlarda ve ailelerinde yoğunlaşması, emekçiye ücretsiz izni ve sefalete reva gören yeni yasalar... Her biri korona krizinde emek/sermaye çelişkisini daha da yakıcı biçimde ortaya çıkardı. Bu sene, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a bu koşullarda gidiyoruz. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, salgın koşullarında karşılanan 1 Mayıs öncesi sorularımızı yanıtladı.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

07:14

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GIDA KRİZİ RİSKİ BÜYÜDÜ (2) | SUÇLU VİRÜS MÜ, ÇÖZÜM NEREDE?

Pandemi ile artan gıda krizi riskine ilişkin Akademisyen Atakan Büke'nin Evrensel'e yazdığı yazının ikinci bölümü yayımlandı.

"Üreticilerin uzun bir süredir ağır kredi borç yükleri altında ezildikleri biliniyor ve bu durum kısa süreli şoklar karşısında bile dayanma ve üretimi sürdürme kapasitesini iyice daraltıyor. Bu noktada tarımsal üretimden kopan bir üreticinin nadiren üretime tekrar döndüğünü de ayrıca not etmek gerek. Hızla derinleşebilecek bir üretim krizini önlemek adına kısa vadede alınması gereken tedbirleri ayrıca önemli hale getiriyor. ..."

Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

06:46

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TEKGIDA-İŞ'İN PATRONLARI KORUYAN AÇIKLAMASINA DAİR TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş’in Genel Başkanı Mustafa Türkel, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına ilişkin skandal bir açıklama yapmıştı: “İşyeri dışında ve içinde kendimizi koruyarak ve düşünerek önlem almazsak işyerinde ortaya çıkan virüs vakalarının sorumlusu işletmelerimiz ve işverenlerimiz olamaz.” Salgın döneminde yeterli önlemlerin alınmadığı, yan yana çalışılan fabrikalarda ortaya çıkan vakalara rağmen patronları korumaya yönelik açıklamaya tepkiler sürüyor. Evrensel'e yazan Tekgıda-İş üyesi bir işçi, "Herkes patronları koruma derdine düşmüş" diyor.

Gıda işçileri yazdı: Herkes patronları koruma derdine düşmüş

Gıda işçileri yazdı: Herkes patronları koruma derdine düşmüş

06:32

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BELEDİYE İŞÇİLERİ YETERLİ ÖNLEM İSTİYOR

Koronavirüs salgını koşullarında sağlık çalışanlarından sonra en fazla risk altında bulunanlardan biri de belediye işçileri. Virüse yakalanmaktan, ailelerine bulaştırmaktan korktuklarını dile getiren işçiler, önlemlerin artırılmasını, koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

Belediye işçileri koşullarının iyileştirilmesini istiyor

Belediye işçileri koşullarının iyileştirilmesini istiyor

DÜN NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını nedeniyle patronlara çekilen kıyaktan yararlanan işverenlerin kısa çalışma ödeneğine yaptığı başvurulara dair detaylar açıklandı. Patronların, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurduğu belirtildi. Bu, milyonlarca kişinin, fondan yapılacak ödeme ile asgari ücretin altında belirlenen ücretle geçinmeye çalışacağı anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde, 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, kısıtlamanın detaylarına ilişkin genelge yayımladı. Kısıtlamanın ilk iki günü yurttaşlar zorunlu ihtiyaçları için, belirlenen saatlerde market ya da fırınlara gidebilecek.

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 140'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

GÜNCELLENDİ
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, salgın koşullarında karşılanan İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs öncesi sorularımızı yanıtladı.

GÜNCELLENDİ
Sağlık-İş Yöneticisi Sarıçoban: Sendikacı sahada olunca işçi de geliyor
Sağlık-İş Yöneticisi Sarıçoban: Sendikacı sahada olunca işçi de geliyor

Salgının ilk günlerinden itibaren işçilerin yanında olan ve onlarla birlikte hareket eden az sayıda sendika işçilerin tercihi haline geliyor.

GÜNCELLENDİ
8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!
8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!

Salgına dair deneyimlerini sekiz farklı ülkeden on genç ve emekçiyle konuştuk. Aralarında öğrenciler, öğretmenler, fabrika işçileri var. Kaygılarını, farkettiklerini, beklentilerini anlattılar.

GÜNCELLENDİ
Prof. Dr. Hasan Bayram: İstanbul’da bu yıl artan ölümlerin sebebi açıklanmalı
Prof. Dr. Hasan Bayram: İstanbul’da bu yıl artan ölümlerin sebebi açıklanmalı

Türk Toraks Derneğinin İstanbul’da meydana gelen ölümlerin son 5 yıla göre dikkat çekici biçimde arttığını açıklaması, salgın nedeniyle meydana gelen ölümleri yeniden tartışmaya açtı.

ABD'de bazı büyük üreticiler yeniden işbaşı kararı aldı
ABD'de bazı büyük üreticiler yeniden işbaşı kararı aldı

Ülkede bazı büyük firmaların üretime dönme kararı aldığı öğrenildi. Üretime başlama ve kısıtlamaları kaldırma tartışmaları sürerken Trump yine göçmenleri hedef aldı.

Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?
Gıda krizi riski büyüdü (2) | Suçlu virüs mü, çözüm nerede?

Pandemi ile artan gıda krizi riskini Akademisyen Atakan Büke yazdı: Hızla derinleşebilecek bir üretim krizini önlemek adına kısa vadede alınması gereken tedbirleri ayrıca önemli hale getiriyor.

Gıda işçileri yazdı: Herkes patronları koruma derdine düşmüş
Gıda işçileri yazdı: Herkes patronları koruma derdine düşmüş

"Gıda üretimi yapıyoruz, yapmak da zorundayız. İşe gidip geleceğiz ama bizi de her şeyde olduğu gibi topun ağzına atmaktan artık vazgeçin."

Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
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Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi

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