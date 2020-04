Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

DİSK YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEYİT ASLAN: BİRLİK VE MÜCADELE HER ŞARTTA MÜMKÜN

Koronavirüs salgını, sınıfsal çelişkilerin derinliğini de bir kez daha günyüzüne çıkardı. Bir yandan süren "Evde kal" çağrılarına "Sosyal mesafe" uyarılana rağmen dip dibe devam eden üretim, hükümetin açıkladığı her türlü pakette patronlardan yana aldığı tutum, salgının her gün işe gitmek zorunda kalan milyonlarda ve ailelerinde yoğunlaşması, emekçiye ücretsiz izni ve sefalete reva gören yeni yasalar... Her biri korona krizinde emek/sermaye çelişkisini daha da yakıcı biçimde ortaya çıkardı. Bu sene, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a bu koşullarda gidiyoruz. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, salgın koşullarında karşılanan 1 Mayıs öncesi sorularımızı yanıtladı.