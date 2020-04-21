Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

THY'DEN TÜRKİYE’YE DÖNMEYE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE FAHİŞ FİYATLI BİLET
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunan Türk öğrenciler için 22 Nisan’da Moskova’dan uçuş düzenleneceğini duyurdu. THY, biletleri 280 dolardan satışa sundu. Bilet satışı için internet bağlantısı açılmadı, öğrencilerin biletleri belirli yerlerden belirli saatlerde alabileceği duyuruldu. Bulundukları şehirlerden bilet alamadıklarını belirten öğrenciler, tedbir kapsamında şehirlerarası geçiş yapamadıklarına da dikkat çekti.
THY, Rusya’dan Türkiye’ye dönmeye çalışan öğrencilerden bilet için fahiş fiyat istedi