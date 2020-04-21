21 Nisan 2020 07:44

ABD'de bazı büyük üreticiler yeniden işbaşı kararı aldı

Ülkede bazı büyük firmaların üretime dönme kararı aldığı öğrenildi. Üretime başlama ve kısıtlamaları kaldırma tartışmaları sürerken Trump yine göçmenleri hedef aldı.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölüm sayısında azalma yaşanması ile birlikte bazı büyük şirketlerin kısmen üretime tekrar başlama kararı aldığı öğrenildi. Washington eyaletindeki Boeing uçak fabrikası, 27 bin çalışanını işbaşı yapmaya çağırdı.

    Ülkenin haber ajanslarından AP'de yer alan haberde, ABD'nin Washington eyaletindeki uçak endüstrisi devi Boeing başta olmak üzere bazı ağır sanayi üreticilerinin, kısmen de olsa üretime başlayacağı ve ülke çapındaki endişelere rağmen, bazı eyaletlerin pazartesi gününden itibaren agresif bir şekilde üretime dönme kararı aldıkları bildirildi.

    AA'nın aktardığı haberde Boeing'in, Washington'ın Seattle bölgesindeki tesislerinde bu hafta yaklaşık 27 bin çalışanını işbaşı yapmaya çağırdığı, işçilerin virüse karşı vardiyalı çalışacağı ve hijyenik önlemlere dikkat edeceği belirtildi.

    Kuzey Dakota eyaletinin en büyük çiftlik ekipmanı üreticisi Boosan Bobcat firmasının da eyalet çapındaki üç ayrı fabrikasında, 2 bin 200 işçisini geri çağırdığının kaydedildiği haberde, krizin sert biçimde etkili olduğu İtalya, İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de adım adım üretimi başlatma kararlarının alındığına vurgu yapıldı.

    ABD'de Kovid-19'un ilk sıçrama yaptığı Washington eyaletinde bulunan Boeing firması, bazı işçilerinde Kovid-19 görülmesi ve bir firma müfettişinin virüsten hayatını kaybetmesi sonucu, 25 Mart itibariyle kapatma kararı almıştı.

    CUMHURİYETÇİ EYALETLER ÜRETİME BAŞLAMA YARIŞINDA

    AP'nin haberinde, Amerika'da çoğunlukla Cumhuriyetçi Parti yanlısı olan eyaletlerin, Kovid-19 nedeniyle alınan önlemleri gevşettiği ve pazartesi günü itibariyle üretimin yeniden başlaması için daha fazla adım atamaya başladıkları belirtildi.

    Bu doğrultuda, Georgia Valisi Brian Kemp'in, spor salonu, kuaför salonu, bowling salonları gibi işletmelerin, sosyal mesafe kurallarına uydukları sürece cuma gününden itibaren açılabileceği yönündeki duyurusu haberde yer alırken, önümüzdeki pazartesinden başlayarak, sinema salonları ve restoran gibi iş yerlerinin limitli sayıda da olsa müşteri kabul edebileceği ifade edildi.

    Diğer taraftan, Texas ve Tennessee gibi Cumhuriyetçi eyaletlerde, devlet parklarından başlayarak, eyalet çapında bir çok iş yerinin bir sonraki haftaya kadar ardı ardına açılacağı bilgisi paylaşıldı.

    Ayrıca, Michigan eyaletinin Detroit şehrindeki büyük otomobil üreticilerinin de, bir aydır askıya aldıkları üretimlerini, mayıs ayında yeniden başlatmak için sendika liderleriyle görüştükleri belirtildi.

    BAZI EYALETLERDE KISITLAMALARIN KALDIRILMASI EYLEMLERİ SÜRÜYOR

    Ülkede 42 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan 800 bine yakın kişinin enfekte olduğu koronavirüs salgının önüne geçilememişken bazı eyaletlerde kısıtlamaların kaldırılmasına dair eylemler sürüyor. Protestoların çoğuna katılanların maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı görülüyor. Ülkede üretimin yeniden tam kapasite faaliyette olmasını ekonominin tekrar canlanmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın da demeçlerinde bu eylemleri desteklemesi tepki çekiyor.

    Pek çok eyaletteki eylemin ardından son olarak Ohio eyaletinde Vali Mike DeWine'ın eyalet sakinlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirdiği ''evde kal'' çağrısına rağmen, protesto gösterileri düzenlendi. Eyleme katılanlar "Ohio'yu açın", "Özgürlükten korkulmaz" gibi pankartlar taşıdı.

    Ohio meydanında eylem yapan ABD'liler.

    Fotoğraf: Brad Lee/AA

    TRUMP YİNE GÖÇMENLERİ HEDEFE ALDI

    Tüm bu kısıtlamaları kaldırma ve üretime başlama tartışmaları sürerken ABD Başkanı Trump yine göçmenleri hedefe aldı. Trump, "Görünmez düşmanın (Kovid-19) saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, ABD'ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım" açıklaması yaptı.

    Trump'ın söz konusu kararnameyi ne zaman imzalayacağı ve kapsamının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

    ABD yönetimi, 18 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadelerine yer verilmişti. (DIŞ HABERLER)

    ABD’de koronavirüs nedeniyle en az 95 fiili grev gerçekleşti

    ABD’de koronavirüs nedeniyle en az 95 fiili grev gerçekleşti

    ABD'de koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı uygulanacak

    ABD'de koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı uygulanacak

    ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi

    ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Avrupa Aşı Haftası | Kovid-19 salgını, bağışıklamanın oynadığı hayati rolü gösterdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İşçinin sadece alın teri değil canı da sermayeye fedadır!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Hangisi: Her şey çok güzel mi olacak? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürdistan bölgesinde KDP-PKK geriliminin arka planında ne var?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği süresinden kesilir

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Şova devam... İlle devam!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi
    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 anketi adı altında akademik ve idari personele siyasi ve dini sorular soruldu.

    Tohum fiyatları artış yüzde 14, yem fiyatları yüzde 9,7 arttı
    Tohum fiyatları artış yüzde 14, yem fiyatları yüzde 9,7 arttı

    Üretici köylülerin maliyetlerini gösteren tarımsal girdi fiyat endeksi bir yılda yüzde 8,97 arttı.

    Doların önlenemeyen yükselişi: Tarihi zirve yine tazelendi
    Doların önlenemeyen yükselişi: Tarihi zirve yine tazelendi

    Dolar, krizin reddedilemez boyuta ulaştığı Ağustos 2018’den bu yana tarihi zirvesine ulaştı. Geçtiğimiz hafta tarihi zirveyi gören dolar bu sabah 6,95 TL ile rekor tazeledi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

    Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 140'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    GÜNCELLENDİ
    DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür
    DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

    DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, salgın koşullarında karşılanan İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs öncesi sorularımızı yanıtladı.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık-İş Yöneticisi Sarıçoban: Sendikacı sahada olunca işçi de geliyor
    Sağlık-İş Yöneticisi Sarıçoban: Sendikacı sahada olunca işçi de geliyor

    Salgının ilk günlerinden itibaren işçilerin yanında olan ve onlarla birlikte hareket eden az sayıda sendika işçilerin tercihi haline geliyor.

    GÜNCELLENDİ
    8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!
    8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!

    Salgına dair deneyimlerini sekiz farklı ülkeden on genç ve emekçiyle konuştuk. Aralarında öğrenciler, öğretmenler, fabrika işçileri var. Kaygılarını, farkettiklerini, beklentilerini anlattılar.

    GÜNCELLENDİ
    Prof. Dr. Hasan Bayram: İstanbul’da bu yıl artan ölümlerin sebebi açıklanmalı
    Prof. Dr. Hasan Bayram: İstanbul’da bu yıl artan ölümlerin sebebi açıklanmalı

    Türk Toraks Derneğinin İstanbul’da meydana gelen ölümlerin son 5 yıla göre dikkat çekici biçimde arttığını açıklaması, salgın nedeniyle meydana gelen ölümleri yeniden tartışmaya açtı.

    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Kanarya sevenler derneği
    Kanarya sevenler derneği
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    GÜNCELLENDİ
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez
    İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez

    Özel hastanelerin hekimleri ücretsiz izne çıkarmasına tepki gösteren İzmir Tabip Odası yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanına gereksinim duyulan bir dönemde bu kabul edilemez" dedi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in ve adil yargılama talep eden Mustafa Koçak’ın ölüm oruçlarına ilişkin açıklama yaparak, bir an evvel sorunun çözülmesini talep etti.

    Ayvalıklıları sevindiren JES kararı
    Ayvalıklıları sevindiren JES kararı

    Türközü köyünde yapılmak istenen JES sondajları için Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, bölgedeki zeytin varlığını ve doğanın zararını gerekçe göstererek, ÇED Gerekli değildir kararını hukuka aykırı buldu.

    Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında
    Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

    Salda Gölü'ne millet bahçesi projesine karşı açıklamaları ile tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ekoloji örgütleri sert tepki gösterdi.

    Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a
    Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

    EMEP İzmir İl Örgütü fabrikalardaki Kovid-19 vakalara ilişkin açıklama yaparak, salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadele etmeye çağırdı.