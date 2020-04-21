Açlık Grevlerini İzleme Heyetinden ölüm orocundakiler için duyarlılık çağrısı

Açlık Grevlerini İzleme Heyeti, ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek, Mustafa Koçak, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal için duyarlılık çağrısı yaptı. Açıklamada “Helin Bölek yaşamını yitirdi. İbrahim Gökçek, Mustafa Koçak, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal yaşasın” denildi.

İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Temsilciliği ve SES İstanbul Şubeleri tarafından oluşturulan Açlık Grevlerini İzleme Heyeti, ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri için açıklama yaptı.

Helin Bölek’in, açlık grevinin 288. gününde yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada "Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve adil yargılanma talebi ile eylemini sürdüren tutuklu Mustafa Koçak ölüm sınırında; iki tutuklu avukat Ebru Timtik 94 gündür ve Aytaç Ünsal 63 gündür adil yargılanma talebi ile sürdürdükleri açlık grevini 5 Nisan Avukatlar Gününde ölüm orucuna çevirdiklerini duyurdular. Bugün itibarıyla İbrahim Gökçek 308, Mustafa Koçak 293, Ebru Timtik 109 ve Aytaç Ünsal 78. gündür her an ölümle burun buruna bu eylemlerine devam ediyorlar" denildi.

Açıklamada, adil yargılanma hakkını, keyfi ve yasa dışı baskı ve yasakların önlenmesini de içeren temel hakların korunmasını sağlamak için, özgürce müzik yapabilmek için, insanların açlık grevi yaparak yaşamını ortaya koymak zorunda bırakılmalarının sorumlusunun ülkeyi yönetenler olduğu vurgulandı.

İktidarın; politika ve icraatlarını ifade özgürlüklerini kullanarak sorguladıkları için hapiste tutulmakta olan avukatların, siyasetçilerin, yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin, sosyal medya paylaşımı yapan insanların yaşam haklarını da hiçe sayarak, onları bir anlamda ölüme mahkûm ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler; yaşam hakkının korunması gereken en temel hak olduğunu, devletin yaşam hakkını korumak için pozitif ve negatif yükümlülükleri bulunduğunu, insan haklarının sadece hayatta kalmak adına değil yaşamın saygınlığı ve insan onuru için elzem olduğunu ve insanın ancak haklarıyla insan olacağını, bu hakların ve özgürlüklerin kullanılabilir olmasını sağlamakta devletin sorumluluğu bulunduğunu, devletin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda ise zulme karşı direnme hakkımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenlerle; Helin’in yaşamını kaybetmesinden ülkeyi yönetenleri sorumlu tutuyor, İbrahim, Mustafa, Ebru ve Aytaç’ın ölmelerini istemiyoruz. Ülkeyi yönetenlere sorumluluklarını bir kere daha hatırlatıyoruz. Yaşam hakkı da dahil insan haklarının savunulmasında insan onuru ve saygınlığının korunması adına zulme karşı direnme hakkımızın yüklediği sorumluluk gereğince toplumsal duyarlılık çağrısında bulunuyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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