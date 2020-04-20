Koronavirüse karşı mücadelede Danimarka modeli uyarısı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Danimarka, İsveç’ten farklı olarak koronavirüs pandemisinin yaygınlaşmasına karşı katı ve yasaklayıcı önlemler aldı.

Pandeminin yayılmaya başlamasıyla birlikte sınırlarını kapattı. Ana okulları dahil tüm okullar ve eğitim kurumlarında öğrenime ara verildi. Kamu çalışanları ücretli izne ayrıldı. Etkinliklerde en fazla 10 kişinin bir arada bulunmasına izin verildi. Kurallara uymayanlar, para cezalarına çarptırıldı.

Danimarka’nın koronavirüsün yaygınlaşmasını engellemek için aldığı açık ve katı önlemler etkisini gösterdi. Hastalığa yakalananların ve hastahanelerde tedavi görenlerin sayılarında belirgin bir düşüş görüldü.

KURUM VE SİYASETÇİLERDEN ÇELİŞKİLİ TALİMATLAR

Ancak 15 Nisan gününden itibaren Danimarka’nın sınırlama ve yasakları kademeli olarak kaldırmaya başlaması ve 1 ila 5. sınıflardaki öğrencilerin eğitime başlamasıyla birlikte yeni sorunlar ortaya çıktı.

Halk Sağlığı Kurumu, ailesinde Kovid-19 virüsü raslanan çocukların öğrenime başlayabileceğini açıkladı. Bu karara ülkenin 4 büyük belediyesi tepki gösterdi. Kopenhag, Arhus, Odence ve Alborg belediyeleri, Halk Sağlığı Kurumunun aldığı karara uymayacaklarını açıkladı.

Ardından da Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ailesinde koronavirüse yakalanan çocukların okula başlamayacaklarını söyledi.

Kaç kişiye Kovid-19 testi yapılacağı, sağlıklı çocukların bir birleriyle oynamalarına izin verilip verilmeyeceği hakkında kurumların yaptıkları açıklamalar toplumda kafa karşıklığına ve belirsizliğe yol açtı.

HALK KURUMLARA GÜVENİ KAYBETMEK ÜZERE

Kurumların bir biriyle çelişen açıklamalar yapmasına tepki gösteren Kriz İletişim Uzmanı Benjamin Rud, Berlingske gazetesine halkın kurumlara olan güvenini kaybetmek üzere olduğunu söyledi.

Hükümet ve kurumlara yönelik sert eleştiriler olduğuna dikkat çeken Rud, belediyelerin kurumların yönergelerine uymayı reddeden isyancı bir tutum takındıklarını belirterek “Daha fazla bir biriyle çelişen talimatlar verilmemeli” dedi.

Arhus Üniversitesi’nde psikolog olarak görev yapan Anne-Mette Lagner de, talimatların farkı biçimde anlaşılmaması için basit ve anlaşılması kolay olması gerektiğini söyledi. Lagner, “Kendimizi kuşkulu ve kızgın hissetmemizden dolayı Danimarkalıların kurumların talimatlarına uymaya son vermeleri riski var. Eğer kurumların verdikleri mesajları anlayamazsak kendi çözümlerimizi buluruz” diye konuştu,.

YASAKLAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILIYOR

17 Nisan günü hükümet ve muhalefet partileri sınırlama ve yasaklamaların kademeli olark kaldırılması üzerinde görüş birliğine vardı.

Bugünden itibaren diş klinikleri, sürücü okulları, kuaförler, fizyoterapistler sosyal mesafeyi gözeterek faaliyete başlayabilecek. Mahkemelerde davalar 27 Nisan’dan itibaren yeniden görülmeye başlayacak.

Restoran, kafeterya, eğlence yerleri, AVM’ler, spor tesisleri, 6 ila 10’ncu sınıflar, meslek okulları, liseler ve üniversiteler 10 Mayıs gününe kadar kapalı kalacak. Danimarka’ya giriş ve çıkış yasağı devam edecek.

19 Nisan itibarıyla 7 bin 242 kişinin Kovid-19’a yakalandığı Danimarka’da 346 kişi yaşamını yitirdi.

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