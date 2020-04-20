Hürriyet'te parayı veren düdüğü çalıyor, "Türkiye'nin en iyi işvereni" oluyor!

Demirören Holding bünyesinde bulunan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Ahmet Hakan'ın yaptığı Hürriyet gazetesi, firmalara "reklam" veya "ilan" olduğunu bildirmeden reklam satma teklifinde bulundu.

Yıllarca "Tükiye'de medyanın amiral gemisi" olarak anılan ancak son yıllarda, özellikle Demirören Holding'e satıldıktan sonra ciddi bir itibar ve tiraj kaybı yaşayan Hürriyet, firmalara ücret mukabilinde “Türkiye’nin en iyi işvereni” olmayı teklif etti.

Gazete, şirketlere gönderdiği mailde, 30 Nisan’da yayımlanacak “Türkiye’nin en iyi işverenleri” incelemesinde para karşılığında yer teklif etti. Sayfanın okura "reklam" veya "ilan" ibaresi içermeden sunulacağının altı çizildi.

Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet’ten gelen maile tepki gösterdi. Hürriyet’in gönderdiği mailin ekran görüntüsünü de paylaşan Öz, “Şimdi gelen emaile bak. Hürriyet Gazetesi'nde 'Türkiye'nin en iyi işverenleri' arasında anılmak için parayla satılan röportaj tarifesi. Buna para veren ne olsun. Üstelik 'Bu bir ilandır' ibaresi de olmayacakmış. Pes” dedi.

Hürriyet, gönderdiği mesajda, incelemede en iyi işveren olabilme teması çerçevesinde özel röportajlara yer verileceğini ve herhangi bir liste yayımlanmayacağını belirtiyor. "Firmaların görünürlükleri, kendi satın alacakları alanlardaki kullanacakları özel haber-röportajlarıyla ve/veya ilanlarıyla söz konusu olabilecektir" denilen duyuruda, bunun reklam olduğunun gizleneceği şöyle vurgulanıyor:

"Advertorial katılımınızda editörlerimizin paylaşacakları sorulara vereceğiniz yanıtlara veya hazır göndereceğiniz metne ilgili yetkilinizin görseli ve kurum kurum logonuzla birlikte yer verilecektir (advertorial çalışmanızın herhangi bir yerinde 'bu bir ilandır' veya 'advertorial' gibi bir ibare BULUNMAYACAKTIR)."

Mailde katılımcı şirketlere ilan tarifesinde yüzde 45-55 arasında indirim uygulanacağı bile belirtiliyor. (MEDYA SERVİSİ)

Sendikalaştıkları için işten atılan Hürriyet çalışanları: Sendikamız ile güçlüyüz!

Hürriyet'te işten çıkarılan Mesude Erşan: O köşeler kimseye kalmayacak

Hürriyet, işine son verdiği Kenan Başaran'ın ismini röportaj ve yazılarından sildi

Ayşe Arman da Hürriyet'ten istifa etti

Gülse Birsel Hürriyet gazetesinden istifa etti

Ahmet Hakan, Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni oldu

TGS'den Demirören hakkında suç duyurusu: Sendika hakkına saygı gösterin