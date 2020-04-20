DTK: Kürtler için atılacak en makul adım bölgesel barışa katkı sunmaktır

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Irak Federe Kürdistan Bölgesi'nde son dönemde yaşanan gelişmelere dair “Ulusal birliğimizden vazgeçmeyeceğiz!” başlıklı yazılı açıklama yaptı. Kürtler arasındaki gerilimin kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, atılacak en makul adımın bölgesel barışa katkı sunmak olduğu dile getirildi.

DTK tarafından yapılan açıklamada, Kürtlerin yaklaşık iki yüz yıldır kendi kaderini tayin etmek için korkunç bedeller ödeyip olağanüstü mücadeleler verdiği belirtildi. “Bugün yapay sınırlara rağmen Kürtler arasında akrabalık ilişkilerinin yanı sıra ticari, sanayi ve üretim faaliyetleri gelişerek devam etmektedir” denilen açıklamada, Kürt halkına ve Kürt siyasetine çağrı yapılarak, şunlar ifade edildi:

“Kürt halkının, Kürt siyasi hareket ve partilerinin kendi aralarındaki gerilimlerine ve bu gerilimler üzerinden Kürt milletinin kutuplaştırılmasına çok açık bir şekilde karşı olduğunu herkes bilmelidir. Halkımız, siyasi parti ve hareketlerden birlikte hareket etmelerini, ulusal bir ruhla ulusal haklarını önceleyerek hiçbir bölgesel ve küresel gücün oyununa gelmeyecek şekilde politika yapmalarını ve Kürt halkının yaşadığı binlerce soruna çözüm bulmasını istiyor. Halkımızın talepleri gayet sade ve anlaşılır durumdadır. Kürdi parti ve hareketleri, aydın, sanatçı, yazar ve akademisyenleri, Kürt kadınlarını, Kürdi sivil toplumu ve Kürt iş çevrelerini halkın bu sesine kulak vermeye çağırıyoruz. Kürtler arası hiçbir gerilim, kim tarafından çıkarılırsa çıkarılsın, hangi şekilde ve ne sebeple olursa olsun asla kabul edilemez. Bu anlamda Kürt halkı her konuda birliğe ihtiyaç duyarken Kürt siyasetini de halkın talepleri doğrultusunda siyaset yapmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.”

Açıklamada, halklardan Kürtlerin ulusal, siyasal ve kültürel varlığına saygı duyulması istenirken, bölgesel devletler için şu ifadeler kullanıldı:

“Kürtler Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında toplumsal, kültürel ve siyasal barışın anahtarıdır. Kürtlerle birlikte yaşamı savunmaya ve bu konudaki politikaları desteklemeye çağırıyoruz.”

Küresel güçlere yapılan çağrıda ise “Kürtler için atacağınız en makul adım Kürtlerin ulusal haklarına saygı göstermek ve bölgesel barışa katkı sunmaktır” denildi.

BARZANİ: ÇÖZÜLMEYECEK BÜYÜK BİR SORUN YOK

Öte yandan Neçirvan Barzani de gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Zine Wertê’ye Peşmerge birliğinin yerleştirilmesi ardından yaşanan gerginliğe dair konuşan Barzani, “Sizi temin etmek isterim ki ortada çözülemeyecek büyük bir sorun yok. Çözüme doğru adım da atıyoruz. Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm siyasi güçler, özellikle de koronavirüs salgını gibi bir sorunla karşı karşıya kaldığımız ve yine Irak ile Kürdistan Bölgesi’nde ekonomik sıkıntıların yaşandığı, aşılmaya çalışıldığı bir süreçte daha fazla birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız. Tekrar belirtmek isterim ki çözülemeyecek büyük bir sorun yok, var olan sorunlar çözülebilir sorunlardır. Biz Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbürosu ile diyalog halindeyiz. KYB, Kürdistan Bölgesi hükümetinde KDP ile birlikte yer alıyor.

Zine Wertê’ye gönderilen birlikten söz ediliyor. Bu birlik Peşmerge Bakanlığı’na bağlı bir güçtür. Peşmerge Bakanlığı da tüm Kürdistan’ın ortak bakanlığıdır. O bölgeye hiçbir yabancı güç gitmiş değil, ayrıca geçici bir durum için oraya konuşlandırılmışlardır. O birliğin orada kalmasına gerek kalmazsa kesinlikle orada kalmazlar. Fakat çok acayip yorum ve analizler de yapıldı, adeta Zinê Wertê atom projelerinin yapıldığı bir bölgeymiş gibi lanse edildi. Halihazırda yapılan, vatandaşları salgına karşı koruma amacı taşıyordu ve geçiciydi. Kesinlikle geçici de olacak ve gerektiği zaman her şey normale dönecek.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

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