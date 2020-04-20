20 Nisan 2020 20:26
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 140'a yükseldi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 90 bin 980'e, can kaybı 2 bin 140'a ulaştı.
Fahrettin Koca | Fotoğraf: Aytuğ-Can-Sencar/AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.
Koca'nın Twitter hesabından "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:
Son 24 saatte;
- 39 bin 703 test yapıldı,
- 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
- 123 kişi hayatını kaybetti,
- 1454 kişi iyileşti.
Öte yandan;
- Toplam test sayısı 673 bin 980,
- Toplam vaka sayısı 90 bin 980,
- Toplam can kaybı 2 bin 140,
- Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909,
- Toplam entübe hasta sayısı 1033,
- Toplam iyileşen hasta sayısı 13 bin 430 oldu.
(HABER MERKEZİ)
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