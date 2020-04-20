Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 140'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatte;

39 bin 703 test yapıldı,

4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

123 kişi hayatını kaybetti,

1454 kişi iyileşti.

Öte yandan;

Toplam test sayısı 673 bin 980,

Toplam vaka sayısı 90 bin 980,

Toplam can kaybı 2 bin 140,

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909,

Toplam entübe hasta sayısı 1033,

Toplam iyileşen hasta sayısı 13 bin 430 oldu.

Sağlık Bakanlığının 20 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

(HABER MERKEZİ)

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