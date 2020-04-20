20 Nisan 2020 18:58

Prof. Dr. Hasan Bayram: İstanbul’da bu yıl artan ölümlerin sebebi açıklanmalı

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, Sağlık Bakanlığı tarafından bunun sebebinin araştırılarak açıklanmasını istedi.

Sokakta yürüyen maskeli insanlar

Fotoğraf: DHA

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Türk Toraks Derneğinin resmi kayıtlara göre İstanbul’da meydana gelen ölümlerin son 5 yıla göre dikkat çekici bir şekilde arttığını açıklaması, Kovid-19 nedeniyle meydana gelen ölümleri yeniden tartışmaya açtı. Önceki yıllara göre haftalık ortalama 800 kişi artan ölümler, salgından hayatını kaybedenlerin sayısını aşıyor. Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, bakanlık tarafından bunun sebebinin araştırılarak açıklanmasını istedi. Kovid-19 tanısında sadece PCR testinin ölçüt olarak kullanıldığını belirten Bayram, hekim teşhisinin de kayıtlara geçmesi gerektiğini söyledi.  

    Türk Toraks Derneği e-devlette bulunan defin işlemleri verilerini inceleyerek İstanbul ve Trabzon’da geçtiğimiz yıllara göre genel olarak ölüm oranlarının dikkat çekici bir şekilde artmasını gündeme getirdi. Buna göre özellikle 2020 yılının 10. haftasından itibaren İstanbul’da ölüm sayısı haftalık yüzde 10 oranında arttı. Bu yılın 15. haftasına gelindiğinde ise toplam haftalık defin sayısı 2 bin 222’ye yükseldi. Oysa resmi defin verilerine göre 6-12 Nisan haftasında yıllara göre İstanbul’daki ölüm sayıları şöyle; 2016 yılında 1389, 2017 yılında 1464, 2018 yılında 1460, 2019 yılında ise 1425. Sağlık Bakanlığı ise bu yıl aynı haftaya ait Kovid-19 nedeniyle tüm Türkiye’de gerçekleşen ölüm sayısını 624 olarak açıklamıştı. Resmi defin işlemlerine göre ise İstanbul’da bu dönem önceki yıllara kıyasla haftada ortalama 800 fazla ölüm vakası meydana geldi.

    Hasan Bayram

    Fotoğraf: Prof. Dr. Hasan Bayram'ın kişisel arşivinden alınmıştır

    "İL BAZINDA ÖLÜMLER AÇIKLANMIYOR"

    ‘Peki bu ölümlerin Kovid-19 salgınıyla bir ilişkisi var mı?’ sorumuza Türk Toraks Derneği Başkanı Hasan Bayram, kendilerinin de tam olarak bunun açıklanmasını istedikleri cevabını vererek “İl bazında Kovid-19 nedenli ölümler açıklanmıyor. Türkiye çapında ölümler açıklansa bile bunu karşılamıyor” dedi. Türkiye’de Kovid-19 nedenli ölümlerin PCR testinin pozitif çıkmasıyla kayıtlara geçtiğini belirten Bayram, İstanbul’daki bu dönem artan ölümler nedeniyle oluşan şüphenin araştırılması ve resmi olarak açıklanması gerektiğini söyleyerek  başka bir sebep varsa da bunun da ortaya çıkarılmasını istedi.

    SAĞLIKÇILAR ARASINDAKİ ÖLÜMLER DE AÇIKLANMALI

    Kovid-19 salgınından meslektaşlarının ne kadar etkilendiğini bilmediklerini, bu konuda resmi açıklama yapılmadığını belirten Bayram, “Bunun için TTB ve biz kaç defa talepte bulunduk ama hâlâ paylaşılmıyor. Bu doğru bir şey değil. Bu durum sağlık personelinin tedirginliğini artırıyor” dedi.

    HEKİM TEŞHİS ETMİŞSE KAYITLARA GİRMELİ

    Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütünün kodları doğrultusunda şüpheli Kovid-19 vakalarını bildirmemesini Sağlık Bakanı ‘PCR testinin olduğu ülkelerde ihtiyaç yok’ şeklinde savunmuştu. Bunun bir etkisi olup olmayacağını sorduğumuzda ise Bayram, “Bu konu Sağlık Bakanı’na sorulduğunda dinlemiştim. Bakan ustalıkla o soruyu başka yöne savuşturdu. Ben de hastalara bakıyorum ve akciğer tutulumu, zatürre olmasına rağmen PCR testinin sonucu negatif olabiliyor. Dolayısıyla PCR testi pozitif ya da negatif olabilir ama hekim Kovid-19 olduğunu söylüyorsa bunun dikkate alınması gerekiyor. Ancak bakanlık bunu yapmıyor. Başka ülkelerde de kimi sağlık otoriteleri sadece PCR testi pozitif çıkanları dikkate alıyor. Bu da gerçeği yansıtmıyor. Biz hastane kayıtlarına Kovid-19 olarak girmişse ölüm kayıtlarına da girmesini istiyoruz” dedi.

    Kovid-19 dışında ölümlerdeki bu artışın sebebinin neler olabileceğini sorduğumuzda Bayram, “Kovid-19 dışında anormal ölüm ya da başka bir salgın durumu yok. Ancak bu dönem bazı hastaneler salgınla uğraştığı için diğer hastalar gözden kaçabilir. Mesela kişi kalp hastası ama salgından korkarak hastaneye gelmeyebilir. O durumlarda da artış olabilir. Bu artışın sebebi bakanlık tarafından araştırılıp açıklanmalı” ifadelerini kullandı.

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