"Mersin'deki polipropilen tesisi projesi hemen durdurulmalı"

Turan DAL

Mersin

Mersin’de yapılması planlanan ve onarılmaz çevre sorunlarına neden olacağı belirtilen polipropilen tesisi ısrarına tepkiler büyüyor. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu da yeni bir çevre felaketine neden olacak bu projeye sessiz kalmayacaklarını dile getirerek, projenin durdurulması çağrısı yaptı.

Mersin’in Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesi’nde yapılması planlanan polipropilen tesisine karşı kitle örgütleri ve yaşam alanı savuncuları ilk günden beri mücadelelerini sürdürdüler. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararı ile tesisin yapılacağı alan Özel Endüstri Bölgesi ilan edilince tesisin yapımı yasalaştı. Kararın ardından Mersin Barosu ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği birlikte hareket ederek dava sürecini başlattı.

Öte yandan kent dinamiklerinden de tepkiler gelmeye devam etti. Bu tepkilerden biri de Mersin Emek ve Demokrasi Platformundan geldi. Platform Dönem Sözcüsü DİSK/Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, temel şehircilik ilkelerini hiçe saydığını aktardı.

“KAYGI İLE İZLİYORUZ”

Polipropilen Üretim Tesisi projesini kaygı ile izlediklerini kaydeden Göksoy, “Bu kentin yaşayanları, ekoloji ve sağlık konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle duyarlı olan bizler aşağıda belirttiğimiz TMMOB Mersin Çevre Mühendisleri Odasının yayınladığı değerlendirme raporunda da belirtilen olumsuzluklardan kaynaklı olarak bu projenin hemen durdurulması ve yeni alternatiflerin kamuoyunun ve konunun uzmanlarının görüşü alınarak hazırlanmasını istiyoruz” dedi.

Kemal Göksoy | Fotoğraf: Evrensel

“TEMEL ŞEHİRCİLİK İLKELERİ HİÇE SAYILMIŞTIR”

Projenin durdurulmasına gerektiğini belirten Göksoy, gerekçeleri şöyle sıraladı:

Proje alanı için temel şehircilik ilkelerine hiçe sayılmıştır.

Tesiste aşırı su kullanımının yol açacağı problemler ve tuzlanma dikkate alınmamıştır.

Planlanan projenin etkileyebileceği tarım ve gıda sektörlerine olan etkiler göz ardı edilmiştir.

Tesis, ağır kirlilik oluşturan sanayi alt yapısı ile Mersin Limanı’nın verimliliğini etkileyebilme potansiyeline sahiptir.

Serbest Bölge’nin gelişimini sınırlamaktadır.

Karaduvar Balıkçı Barınağının işlevini kısıtlayabilme ve Mersin merkezde balıkçılığı potansiyeline ciddi zararlar verebilme potansiyeline sahiptir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine olan etkiler hesaplanmamıştır.

Hem çalışanların hem de halkın sağlığını olumsuz etkilemesi söz konusudur.

AKDENİZ BELEDİYESİNE ÇAĞRI

Projenin yapımına sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Göksoy, “Doğal dengenin daha fazla kazanma hırsıyla bozulması sonucu, insanlığın uğraşmak zorunda kaldığı virüs salgını ile uğraşılan bu dönemde, Mersin gibi tarımı, tarihi ve turistik zenginlikleri ve güzel doğasına bir saldırı olarak gördüğümüz yeni bir çevre felaketi olacak bu projeye sessiz kalamayız, proje durdurulmalıdır. Proje şimdiden duyarlı kamuoyunun tepkisini çekmiş ve çevre örgütleri ile Büyükşehir Belediyesi hukuk mücadelesi vermeye başlamıştır. Projenin yapıldığı alanın sınırları içinde olması nedeniyle de Akdeniz Belediyesini yukarıda saydığımız ve başta Akdeniz sınırlarında yaşayan Karaduvar halkı ve burada çalışacak emekçileri sağlığı ve doğamız için duyarlı olmaya ve hepimiz için sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz.”

Karaduvar’ın ‘Özel Endüstri Bölgesi’ ilan edilmesine tepki

Mersin'de halk polipropilen tesisinin ÇED toplantısına engel oldu