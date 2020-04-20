BM: Koronavirüs izolasyonu mülteci kadınlar ve kız çocukları için risk oluşturuyor

Karantina önlemleri nedeniyle mülteci kadın ve çocukların şiddete maruz kalma riskinin daha fazla olduğu uyarısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM), mülteci kadınların bu süreçte fuhşa zorlanabileceğine de dikkat çekti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Mülteci Yardım Örgütü (UNHCR) koronavirüse karşı mücadelede, birçok ülkede sosyal ve ekonomik yaşamın felce uğradığını, bu durumun ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mülteci kadınlar ve kız çocukları için özellikle tehlike yarattığını belirtti. BM özel bir yardım fonu da sunarak hükümetlere mülteci kadınların durumlarını daha fazla dikkate alma çağrısı yaptı.

Mülteci kadınların karantina önlemleri sırasında işkenceye maruz kaldıkları kişilerle aynı yerde barındırılabileceği uyarısında bulunan UNHCR, zaten güvencesiz olan geçim kaynaklarını kaybeden çok sayıda mülteci kadının da ailelerinin hayatta kalmalarını sağlamak için fuhşa veya çoklu evliliğe zorlanabileceğini belirtti.

BM yardım örgütü, pandemiye karşı mücadelede birçok ülkenin katı önlemlerinin de yardımlara daha az ve zor erişim anlamına geldiği uyarısında bulundu. Bu türden risklere karşı koymak için BM mülteci yardım örgütü hayatta kalan ve büyük risk altında yaşayan kadınlar için acil yardım fonları hazırladı. Ayrıca hükümetler, salgınla mücadele eylem planlarında ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kadınlara karşı "artan şiddet risklerini" dikkate almaya davet edildi. Hükümetlerin alabileceği önlemlerden biri, şiddet mağdurlarına yardım ve danışma merkezlerinin açık tutulması. (HABER MERKEZİ)

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